'Божевільні в Кремлі': Зеленський назвав цілі масованого удару РФ по Україні

Україні потрібні додаткові ЗРК Patriot і розширення поставок F-16, підкреслив президент.

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Володимир Зеленський переконаний у необхідності посилення ППО України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Вікіпедія

Російські окупаційні війська минулої ночі обстріляли територію України, застосувавши понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів Shahed, заявив президент Володимир Зеленський.

"Єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою - своєчасно ухвалювати ефективні рішення, забезпечити захист українського неба", - написав він у Telegram у суботу.

"Цивільні люди, інфраструктура, енергетичні об'єкти. Це те, з чим воює Росія. Цієї ночі черговий обстріл із понад 50 ракет різних типів і близько 50 дронів Shahed був спрямований на південь, центр і захід України", - зазначив глава держави.

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Зеленський висловив подяку "нашим воїнам за те, що більшість із них знищено, але були й влучання". "Усі служби працюють на місці, щоб забезпечити відновлення та допомогу. Кожен постраждалий отримає всю необхідну допомогу", - сказав президент.

"Головна мета Росії - терор зробити нормою, використати відсутність достатньої кількості засобів ППО і рішучості партнерів України", - вказав він.

Зеленський вважає, що російські терористи розуміють тільки мову сили. "І єдиний спосіб зупинити цей терор і не дати йому стати нормою - своєчасно ухвалювати ефективні рішення. Повний захист українського неба має стати нормою, щоб божевільні в Кремлі зрозуміли, що їхній терор не досягає своїх цілей", - заявив він.

За його словами, партнери точно знають, що для цього потрібно. "Додаткові Patriot та інші сучасні системи ППО для України. Прискорення і розширення поставок F-16 в Україну. Забезпечення наших воїнів усіма необхідними можливостями", - сказав він.

"Тільки тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор. Це випробування на людяність і рішучість для вільного світу. Або ми разом пройдемо цей тест, або світ зануриться у ще більшу дестабілізацію та хаос", - переконаний Зеленський.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Вибухи в Україні 1 червня - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Росія масштабно вдарила ракетами і "Шахедами" по Україні в ніч на 1 червня. Працювала протиповітряна оборона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що країна-агресор РФ вночі вдарила ракетами та дронами по енергооб'єктах у 5 областях. Є руйнування та постраждалі. Російські ракети цієї ночі долітали навіть на Закарпаття.

Як повідомлялося раніше, дві ТЕС серйозно пошкоджені після нічної атаки РФ. На теплоелектростанціях було серйозно пошкоджено обладнання, енергетики ліквідують наслідки атаки.

/ Инфографика Главреда

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