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Суд обирає запобіжний захід Чернишову: міністра просять відсторонити від посади

Анна Ярославська
27 червня 2025, 09:49
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23 червня Олексію Чернишову оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.
Олексій Чернишов
Олексію Чернишову обирають запобіжний захід / Колаж: facebook.com/oleksiy.chernyshov, РБК Україна

Вищий антикорупційний суд розпочав засідання щодо обрання запобіжного заходу віце-прем'єр-міністру - міністру національної єдності Олексію Чернишову. Йому інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди.

Який запобіжний захід просять прокурори

Як повідомила пресслужба Національного антикорупціоного бюро, НАБУ і САП звернулися з клопотанням до Вищого антикорупційного суду щодо застосування до чинного віцепрем'єр-міністра запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн, а також щодо відсторонення його від посади.

"НАБУ і САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання щодо застосування до чинного віцепрем'єр-міністра України, який раніше обіймав посаду Міністра розвитку громад та територій України, запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 млн грн. НАБУ та САП також звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення чинного віцепрем'єр-міністра України від посади", - йдеться в повідомленні.

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Окрім цього, САП також вимагає покладення на фігуранта таких обов'язків:

  • прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • не відлучатися з населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • носити електронний засіб контролю.

У чому підозрюють Чернишова

23 червня Олексію Чернишову оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Він став шостим підозрюваним у справі про корупційну оборудку в будівельній сфері. Йдеться про його діяльність на посаді міністра розвитку громад і територій (березень 2020 - листопад 2022 рік).

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного отримання земельної ділянки в Києві під будівництво житлового комплексу.

Для цього він звернувся до тодішнього міністра розвитку громад і територій. Слідство не називає його ім'я, але з матеріалів справи випливає, що йдеться саме про Чернишова, який спільно з держсекретарем Мінрегіону, радником міністра та директором держпідприємства створив умови для передачі ділянки цьому ДП.

Воно ж у незаконний спосіб уклало з "потрібною" будівельною компанією інвестиційні договори. Забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки.

Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп'ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому став на заваді арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

За успішну реалізацію оборудки забудовник "винагородив" міністра та визначених ним осіб великою знижкою на квартири у вже зведених житлових комплексах.

З нею вартість квадратного метра становила від 1 тисячі грн до 8 тисяч грн за мінімальної ринкової вартості таких квартир близько 30 тисяч грн за кв. м. Таким чином міністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

За клопотанням НАБУ і САП на більшу частину незаконно отриманих квартир також накладено арешт. Дії ексміністра кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

Іншим учасникам оборудки про підозру повідомили раніше цього місяця. Щодо них судом обрано запобіжні заходи: трьом - у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави від 20 млн грн до 100 млн грн, ще двом - у вигляді застави.

Скандал навколо віце-прем'єра Чернишова, який "втік"

Як писав Главред, 21 червня нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП направили секретаріату Кабміну запрошення Чернишову з'явитися для вручення підозри 23 червня.

Чернишов перебував за кордоном, у його пресслужбі заявили, що у нього "планове відрядження в країнах Європейського Союзу".

21 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Чернишов перебуває в зарубіжному відрядженні, після завершення якого він має повернутися.

За інформацією ЗМІ, сім'я Чернишова виїхала з України.

22 червня віцепрем'єр повідомив, що повернувся в Україну з відрядження.

23 червня він прийшов у НАБУ, де йому повідомили про підозру.

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