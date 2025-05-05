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Українцям дозволять мати подвійне громадянство - коли відбудуться зміни

Ангеліна Підвисоцька
5 травня 2025, 00:34оновлено 5 травня, 03:49
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Нині за межами держави перебуває понад 20 мільйонів українців.
гражданство, паспорт
В Україні дозволять подвійне громадянство / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

  • В Україні можуть дозволити подвійне громадянство
  • Остаточна версія закону буде готова до кінця 2025 року

В Україні планують дозволити на законодавчому рівні множинне громадянство. Відповідний остаточний варіант закону буде готовий до кінця 2025 року. Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов в інтерв'ю виданню La Repubblica.

Нині за межами країни перебуває понад 20 мільйонів, серед яких 5 мільйонів - вимушені мігранти, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення.

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"Ми не будемо змушувати когось повертатися, це має бути добровільним процесом. Завдання міністерства – об'єднати всіх українців і в країні, і за кордоном", – сказав Чернишов.

Він також анонсував розробку електронної платформи для українців, які вимушено залишили країну. Ця платформа дозволить шукати роботу, житло та отримувати всю необхідну інформацію. Крім того, триває підготовка до відкриття Центрів єдності у європейських столицях.

"Також маємо ідею уніфікувати навчальні програми, які вивчають українські діти за кордоном, із нашими національними стандартами", – додав Олексій Чернишов.

Інші політичні новини

Як писав Главред, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що через зменшення чисельності населення України можливе скорочення кількості народних депутатів із 450 до 300 осіб.

Україна гостро потребує мобілізації нових сил. Серйозною проблемою стали втрати на фронті та нестача особового складу. Ситуація, як повідомила народний депутат Ніна Южаніна, вимагає вжиття заходів на державному рівні.

В Україні вводять доплату до зарплати. Однак отримати надбавку в розмірі 10% від посадового окладу зможуть не всі - йдеться про державних службовців, які володіють англійською мовою.

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