Українцям дозволять мати подвійне громадянство - коли відбудуться зміни

Що відомо:
- В Україні можуть дозволити подвійне громадянство
- Остаточна версія закону буде готова до кінця 2025 року
В Україні планують дозволити на законодавчому рівні множинне громадянство. Відповідний остаточний варіант закону буде готовий до кінця 2025 року. Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов в інтерв'ю виданню La Repubblica.
Нині за межами країни перебуває понад 20 мільйонів, серед яких 5 мільйонів - вимушені мігранти, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення.
"Ми не будемо змушувати когось повертатися, це має бути добровільним процесом. Завдання міністерства – об'єднати всіх українців і в країні, і за кордоном", – сказав Чернишов.
Він також анонсував розробку електронної платформи для українців, які вимушено залишили країну. Ця платформа дозволить шукати роботу, житло та отримувати всю необхідну інформацію. Крім того, триває підготовка до відкриття Центрів єдності у європейських столицях.
"Також маємо ідею уніфікувати навчальні програми, які вивчають українські діти за кордоном, із нашими національними стандартами", – додав Олексій Чернишов.
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