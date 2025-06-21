Скандал навколо віцепрем'єра Чернишова, який "втік": важлива заява Зеленського

ЗМІ писали, що раніше в Олексія Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення підозр соратникам він опинився за кордоном.

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Володимир Зеленський прокоментував виїзд за кордон Олексія Чернишова / Колаж: Главред, фото: Facebook/oleksiy.chernyshov, Telegram В.Зеленського

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Чернишов перебуває у відрядженні і має повернутися

Шмигаль раніше підписав відрядження для віцепрем'єр-міністра

УП писала про те, що раніше у Чернишова нібито було проведено обшуки

Віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває у відрядженні, він має повернутися після його закінчення, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Те, що мені сказав Шмигаль, у нього (Чернишова - ред.) відрядження. У нього два завдання було від мене, від уряду, від усіх нас: перше - це відкривати хаби в різних країнах, а друге - множинне громадянство. Наскільки я розумію, він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться, має повернутися. Усе", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами. відео дня

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що підписав відрядження для віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова до кінця поточного тижня.

"Відповідні документи підписані з відрядженням до кінця цього тижня", - сказав він під час години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на запитання, на які дати підписано відрядження для Чернишова.

Раніше в Міннацедінства заявили, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу. Відрядження проходить у штатному режимі.

Скандал навколо Чернишова: що відомо

Зазначимо, що журналіст-розслідувач Михайло Ткач раніше повідомив, що минулого тижня НАБУ і САП затримали двох соратників Чернишова, один із яких був уже біля кордону. Йдеться про колишнього держсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та колишнього радника міністра Максима Горбатюка. За інформацією УП, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення підозр соратникам він опинився у відрядженні за кордоном.

Раніше НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топ-посадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов'язаних із Чернишовим, - колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін і колишній радник міністра Максим Горбатюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про корупцію в МСЕК. Право на виплати мають тільки прокурори, які мають інвалідність I або II групи.

Раніше повідомлялося про те, що у Зеленського відповіли на заяву ексглави Єврокомісії щодо корупції в Україні. В ОП відповіли на заяву колишнього голови Єврокомісії про неможливість вступу України до ЄС через нібито корупцію на всіх рівнях.

Як повідомляв Главред, раніше в Україні запрацював портал викривачів корупції. Поступово буде накопичуватися кількість державних органів, які матимуть доступ до вищевказаного порталу.

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Хто такий Олексій Чернишов? Олексій Чернишов - український державний і політичний діяч, підприємець. Віцепрем'єр-міністр України — Міністр національної єдності України з 3 грудня 2024 року, пише Вікіпедія. Координував реформу децентралізації, визнану Євросоюзом однією з найуспішніших реформ в Україні, а також реформу державного регулювання у будівництві, відновив реформу корпоративного управління в Групі Нафтогаз. Має понад 20 років досвіду роботи у приватному секторі економіки в Україні та за кордоном — у сферах фінансів, інвестицій, інвестбанкінгу, нерухомості та ІТ.

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