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Сутички на акції ФОПів під Радою: в поліції розповіли про постраждалих

25 січня 2022, 21:16

На вимоги співробітників поліції мітингувальники не реагували, що змусило силовиків застосувати спецзасоби.

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У сутичках під Радою постраждало понад 20 осіб / фото РБК

У вівторок, 25 січня, під час акції протесту ФОПів під Радою відбулися сутички, під час яких постраждало понад 20 осіб, у тому числі й копи.

За даними фактами порушено кримінальні справи, пише відділ комунікації поліції Києва.

"У результаті дій мітингувальників 18 поліцейських і 3 учасників акції отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що під час акції між мітингувальниками та правоохоронцями виникли сутички через те, що активні учасники поводилися агресивно, намагалися прорвати оточення і увірватися в Раду. На вимоги співробітників поліції активісти не реагували, що змусило силовиків застосувати спецзасоби.

Учасників акції, які відмовлялися виконувати вимоги правоохоронців та вчиняли протиправні дії, затримано та доставлено до Печерського управління.

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У поліції спрстували інформацію про смерть одного з учасників акції.

"Інформація не відповідає дійсності. Повідомляємо, що чоловікові, якому стало зле, поліцейські надали першу медичну допомогу", - уточнили у відділі.

За даними фактами порушено кримінальні справи за статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 4 ст. 296 (Хуліганство)
  • ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Касові апарати для ФОПів в Україні

В Україні з 1 січня 2022 року для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) 2-4 груп єдиного податку застосування у своїй роботі касових апаратів або реєстраторів розрахункових операцій стало обов'язковим.

Підприємцям, які не використовують у своїй роботі касові апарати, загрожує штраф у розмірі 100% вартості товару, який був проданий в обхід податкового обліку. Наступний проданий таким же чином товар обернеться штрафом вже в 150% від його вартості.

Безліч протестних акцій ФОПів було ще минулого року. Вони вимагали прийняти їх законопроект № 5866-1, який передбачає застосування касового апарату або РРО у разі дорогих покупок – товарів, дорожче однієї мінімальної заробітної плати або 6,5 тисяч гривень.

Підприємці також стверджували, що після запуску вимог про касові апарати у них з'являться додаткові витрати на ведення бухгалтерської діяльності. Через це їм доведеться підвищити ціни на товари.

17 грудня минулого року Рада розглядала законопроект № 6376. На базі даної ініціативи депутати планували перенести запуск вимог щодо касових апаратів для ФОПів 2-4 груп на 2023 рік. Втім, документ не змогли включити навіть до порядку денного.

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