РФ зібрала 20-25 тис. солдат: в ЗСУ сказали, на які населені пункти націлився ворог

Росія зібрала близько 20-25 тисяч солдат, зокрема й мобілізованих громадян з інших країн, розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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Росіяни не рахуються зі своїми втратами / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти зосереджують сили, щоб просунутись в напрямку Кліщіївки, Калинівки та Часового Яру. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Швидше за все, це будуть Кліщіївка, Калинівка і, звичайно, Часів Яр. Так само на цьому шляху Нью-Йорк Донецької області", - відповів Волошин на питання про те, на які населені пункти націлились окупанти.

За його словами, контроль над Часовим Яром є стратегічно важливим, оскільки це панівна висота, яка означатиме певний прорив на Бахмутському напрямку. Армія окупанті намагається захопити місто не перший день.

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"Вони не рахуються зі своїми втратами – особового складу і техніки. На підходах і шляхах до Часового Яру її вже знищено чималу кількість", - наголосив Волошин.

Речник зауважив, що окупанти застосовують авіацію та закидають позиції ЗСУ КАБами. Росія зібрала близько 20-25 тисяч солдат, включаючи мобілізованих громадян інших країн.

"Нещодавно навіть взяли в полон громадян Непалу та Шрі-Ланки, завербованих російською пропагандою і російськими окупаційними військами для ведення бойових дій саме на нашій території", - розповів він.

Волошин зазначив, що за Богданівку тривають бої, наразі вона залишається під контролем ЗСУ. Українські військові стримують окупантів в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області. Водночас на Куп'янсько-Лиманському напрямку росіяни останнім часом наступальних дій не проводили, проте завдають ударів по Харківщині.

"Є ймовірність, що ворог дещо призупинив там активні бойові дії і, ймовірно, перекидає свої підрозділи на інші напрямки для доукомплектування та переорганізації", - пояснив речник.

Втрати України та Росії у війні Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено. Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні. За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими. За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер"). Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, аналітик Іван Киричевський повідомив, що наступ Росії вже триває. Ворог здійснив понад 80 атак лише за минулу добу. Основиними напрямками російських атак є Бахмутський та Новопавлівський.

Також голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко зазначив, що Росія готується до наступу у червні, а зараз намагається досягти максимальних успіхів на фонті. Для України надзвичайно важлива військова допомога з боку США, особливо засоби ППО.

Крім цього, російські війська продовжують спроби наступу на Часів Яр, але не мають успіху. Окупанти проводять атаки з флангів та штурмують під Кліщіївкою та Андріївкою, зауважив комбат Юрій Федоренко.

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