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"Це основна мета": РФ перейшла в наступ на стратегічне місто - офіцер ЗСУ

Юрій Берендій
21 квітня 2024, 04:05
Боєць ЗСУ наголосив, що головною ціллю російського наступу на Сході України є просування до стратегічно важливого міста Покровськ Донецької області.
'Це основна мета': РФ перейшла в наступ на стратегічне місто - офіцер ЗСУ
РФ перейшла в наступ на стратегічне місто - офіцер ЗСУ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Російські окупанти продовжують активні бойові дії на Мар'їнському напрямку. Противник зміг просунутись на південь від Георгіївки, що є ключовим напрямком до міста Курахове, та в околицях Очеретиного. Бої тривають на південь від Первомайського. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ 110 ОМБр Сергій Волков в ефірі телемарафону.

"Ворог наступає весь час, намагається просунутись у бік Покровська - це їхня основна мета. Вони не зупиняються в своїх намірах, але аз допомогою сил і засобів, які є, ці атаки с стримуються. Ситуація важка, але ворог не просувається так, як йому хотілося б", - вказує віськовий.

Він також розповів про спроби російський військ закріпитись в Очеренитому. За словами військового, Очеретине є одним з ключових вузлів і напрямків для наступу противника. Головне завдання українських військових полягає в тому, щоб не допустити прориву ворога в цей населений пунк, схожа ситуація і в Бердичах.

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"У ворога є декілька ключових напрямків - Часів Яр, це Авдіївський напрямок, і Вугледар. І коли нам вдається зупинити їх , стабілізувати фронт на Бахмутському напрямку, починається більш активна фаза на Авдіївському. Стабілізується Авдіївський - вони тиснуть на Вугледарському. Тобто це три ключові напрямки, де вони тиснуть. Це і авіація , і артилерія, і малі піхотні групи", - розповів Сергій Волков.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Наступ РФ на сході - ситація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що російські окупанти планують використати Часів Яр в Донецькій області як базу для подальшого наступу.

Очільник російського МЗС Сергій Лавров під час інтерв'ю пропагандистам РФ оголосив про плани Росії щодо захоплення Харкова.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) підкреслюється, що російські окупанти продовжують швидко просуватися на сході України, зокрема в районі міста Часів Яр, через обмеженість та слабкість українського ППО.

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