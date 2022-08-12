"Ця кампанія для РФ програна": окупанти терплять стратегічну поразку - Арестович

Арестович / Офіс президента, Генштаб ЗСУ, УНІАН

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю журналісту Юлії Латиніній заявив, що на південному напрямку путінські війська "встали на вилку", так як їх сили і засоби вже далеко не ті, що були на початку військової кампанії.

"Окупанти зараз знаходяться в положенні, коли куди б вони не сіпнулися - вони зазнають поразки. Залишаться на місці – зазнають поразки, спробують знову перекинутися – зазнають поразки", – зазначив він.

Арестович підкреслив, що за півроку повномасштабної війни ми побачили скорочення планів Кремля, щодо України. Від захоплення всієї України до спроб утримати південь. І додав, що без взяття Києва і Лівобережжя "це кампанія для РФ програна".

"Це стратегічна поразка, яка вже оформлена", - підкреслив він.

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