УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Стріляв та погрожував ТЦК: скандального сина вінницької судді затримали

Руслана Заклінська
4 січня 2024, 19:21
Син судді з Вінниці "прославився" скандальними відео, де стріляє з пістолета, погрожує ТЦК та виражає неповагу до держслужбовців.
Стріляв та погрожував ТЦК: скандального сина вінницької судді затримали
Син судді з Вінниці записує відео, де стріляє з пістолета і погрожує працівникам ТЦК / Колаж: Главред, фото: t.me/vkukraine

Поліцейські та спецпризначенці КОРДу затримали скандального мажора та сина колишньої судді Алли Чезганової. Син Чезганової "прославився" відео, де стріляє з пістолета, погрожує працівникам ТЦК та виражає неповагу до посадовців. Про це повідомив "Військовий кур'єр".

У мережі з'явилося відео, на якому чоловік погрожує правоохоронцям та працівникам ТЦК і СП щодо мобілізації. Особою, що зухвало поводила себе на відео, виявився Дмитро Чезганов - син колишньої судді з Вінниці Алли Чезганової.

За інформацією "Військового кур'єра", Чезганову 29 років. Незважаючи на свою нахабну поведінку, чоловік не став об'єктом уваги місцевих ТЦК. Однак через свої дії і стрілянину ним вже зайнялись правоохоронці.

відео дня

"Чезганова затримали поліцейські разом із спецпризначенцями КОРДу. Окрім пістолета у сина екс-судді ще виявили кілька гранат і запалів до них. Тепер мажору загрожує до 7 років позбавлення волі", - повідомили ЗМІ.

Син екссудді "прославився" своїми провокаційними вчинками, які потрапини на відео. Окрім стрілянини та погроз ТЦК, він показував нецензурні знаки в адресу СБУ, поліції, депутатів ВР та президента. У відео Чезганов співає під гітару та висловлює неприязнь до конкретних осіб.

Наразі сторінка Дмитра Чезганова в Інстаграм недоступна. Його мати, Алла Чезганова, залишила посаду у 2017 році. До цього вона працювала суддею Замостянського районного суду у Вінниці протягом багатьох років.

Нагадаємо, український боксер Василь Ломаченко закликав молитися за російських окупантів та виклав фото з фільму "Людина божа" на своїй сторінці в Instagram. Фільм розповідає про життя святого Нектарія Егінського у Греції.

Також співробітники Служби безпеки України та Нацполіції затримали у Полтаві фітнес-тренера та блогера, який публічно ображав українських військових, насміхався над їх травмами та плюнув у ветерана ЗСУ. Він виявився палким прихильником кремлівських наративів..

Як повідомляв Главред, у новорічну ніч у Черкасах було запущено салют, організатором якого виявився громадянин РФ. Його вже вдалося знайти, повідомили у Нацполіції.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Вінниця порушника новини Вінниці суддя
Реклама

Головне за день

Залужний виступив проти мобілізації ув'язнених і судимих - ЗМІ

Залужний виступив проти мобілізації ув'язнених і судимих - ЗМІ

19:53 Україна
Потужні вибухи біля Севастополя: ЗСУ уразили командний пункт з’єднання окупантів

Потужні вибухи біля Севастополя: ЗСУ уразили командний пункт з’єднання окупантів

18:33 Україна
Загроза захоплення Часового Яру: в ЗСУ розкрили нові плани окупантів

Загроза захоплення Часового Яру: в ЗСУ розкрили нові плани окупантів

17:41 Україна
Всі головні новини

Популярне

Вибір вже зроблено: у США розкрили несподіваний сценарій завершення війни 24683

Вибір вже зроблено: у США розкрили несподіваний сценарій завершення війни

Гороскоп на завтра 5 січня 2024: Ракам - можливість, Левам - розмова з начальством 9051

Гороскоп на завтра 5 січня 2024: Ракам - можливість, Левам - розмова з начальством

В інциденті з ракетою, що впала на російське село, з'явився цікавий нюанс - ЗМІ 8102

В інциденті з ракетою, що впала на російське село, з'явився цікавий нюанс - ЗМІ

Це відкриє дорогу до Краматорська: окупанти почали наступ на стратегічне місто 4964

Це відкриє дорогу до Краматорська: окупанти почали наступ на стратегічне місто

Останні новини

20:25

"Я ніколи не повернуся": Брітні Спірс остаточно попрощалася зі сценою

19:53

Залужний виступив проти мобілізації ув'язнених і судимих - ЗМІ

19:49

Це величезна руйнівна сила: окупанти поміняли тактику на півдні України

19:42

Від розводів і сліду не лишиться: 4 найкращих способи, як добре вимити дзеркало

19:30

Лише надзвичайно уважна людина знайде 2 помилки на картинці за 9 секунд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:21

Стріляв та погрожував ТЦК: скандального сина вінницької судді затримали

19:10

З'явився новий політичний важковаговикПогляд

19:05

Місячний календар 5 січня 2024 року: супутник вкаже, які неприємності можуть статися

18:54

Тяжкохвора Шеннен Доерті розповіла, як воює з раком

Реклама
18:51

"Шия окремо від голови": Волочкова зганьбилася відфотошопленими оленями

18:43

90% піддавалися тортурам і мають проблеми з ногами: стан військових після полону

18:33

Потужні вибухи біля Севастополя: ЗСУ уразили командний пункт з’єднання окупантів

18:21

Дружина Остапчука зізналася, чи боїться бути їм кинутою

18:19

"Успіху не мають": полковник розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

18:03

Як дізнатися свою субсидію за адресою: хитрий трюк, щоб не залишитися без виплат

18:00

Шнурки не розв'яжуться посеред дороги: врятує один хитрий трюк

17:41

Загроза захоплення Часового Яру: в ЗСУ розкрили нові плани окупантів

17:40

Україна ускладнила логістику "Калібрів", Росія заощаджує запаси – ЗСУ

17:36

Ракет до ПЗРК вистачить, щоб відбити ще кілька потужних атак Росії - Наєв

17:21

"Ембарго - безстрокове": Польща продовжує заборону на імпорт зерна з України

Реклама
17:17

Тіна Кароль показала, як відпочивала з рослим сином-красенем в Карпатах

17:11

У Криму - вибухи і стовпи диму: окупанти скаржаться на масовану ракетну атакуВідео

17:01

Як визначити характер вашого кота по кольору шерсті: неймовірна точність

16:28

"План Б" існує: експерт розповів, чи отримає Україна допомогу від США

15:58

Новий наступ росіян на Авдіївку: в МВА попередили про загрозу і назвали дату

15:56

Як почистити диван з тканинною оббивкою: ваші меблі будуть як з магазину

15:55

Разом захищали Маріуполь: воїн романтично освідчився коханій після її звільнення з полонуВідео

15:53

Залужний та Умєров висловились "за" посилення мобілізації: депутат розкрив деталі

15:15

Іран і КНДР озброюють Путіна: війська РФ отримають балістичні ракети - WSJ

14:51

Росія вдарила по Кропивницькому: пошкоджено енергооб'єкт, багато постраждалихВідео

14:31

"Не витримало серце": брат Марії Бурмаки помер від ран, отриманих на фронті

14:17

На Україну насуваються 2 циклони: синоптики назвали дати похолодання й сильних опадів

14:13

Легендарний Міккі Рурк закликав збирати гроші для постраждалих від війни українцівВідео

14:09

Кирилу Буданову - 38: цікаві факти з особистого життя і віщі слова про війну

14:05

Це відкриє дорогу до Краматорська: окупанти почали наступ на стратегічне місто

14:00

Лукашенко заборонив себе судити: ЗМІ дізналися про зміни до Конституції Білорусі

13:55

Як правильно розпалити багаття в мангалі: вогонь розгориться навіть у сильну зливу

13:45

Чому люди не викидають кавову гущу: як вона допомагає на кухні

13:27

Колишня дружина соліста Quest Pistols і уродженка Маріуполя цинічно оспівала Росію

13:19

Битимуть ракетами кожні 2-3 дні: експерт назвав 2 сценарії обстрілів окупантами України

Реклама
13:08

Тільки не в смітник: чоловік показав, як зробити із новорічної ялинки миючий спрей

12:31

Путін побоюється наступу на Москву: як він "зібрався" захищатися

12:27

Колишній чоловік Трінчер виступив проти мобілізації блогерів і навів аргументи

12:21

РФ вдарила по підприємству у Кропивницькому: є загиблий і поранені

11:58

"Були в системі з травня": в СБУ розкрили унікальні деталі атаки на "Київстар"

11:50

Чим засіяти землю, щоб не росли бур'яни: дачники розкрили секрет багатого врожаю

11:42

Скандал на кордоні: батька 8 дітей не випустили з України з надуманої причини

11:33

"Просто зіпсував Новий Рік всім": Івана Дорна росіяни "закидали брудом" за концерт

11:22

Китайський гороскоп на 4 січня 2024: Змії - щасливий день, Коню - сильна напруга

11:16

Українці заплатять податки за квартири в 2024 році: кому і скільки віддавати до бюджету

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти