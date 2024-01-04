Стріляв та погрожував ТЦК: скандального сина вінницької судді затримали

Син судді з Вінниці "прославився" скандальними відео, де стріляє з пістолета, погрожує ТЦК та виражає неповагу до держслужбовців.

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Син судді з Вінниці записує відео, де стріляє з пістолета і погрожує працівникам ТЦК / Колаж: Главред, фото: t.me/vkukraine

Поліцейські та спецпризначенці КОРДу затримали скандального мажора та сина колишньої судді Алли Чезганової. Син Чезганової "прославився" відео, де стріляє з пістолета, погрожує працівникам ТЦК та виражає неповагу до посадовців. Про це повідомив "Військовий кур'єр".

У мережі з'явилося відео, на якому чоловік погрожує правоохоронцям та працівникам ТЦК і СП щодо мобілізації. Особою, що зухвало поводила себе на відео, виявився Дмитро Чезганов - син колишньої судді з Вінниці Алли Чезганової.

За інформацією "Військового кур'єра", Чезганову 29 років. Незважаючи на свою нахабну поведінку, чоловік не став об'єктом уваги місцевих ТЦК. Однак через свої дії і стрілянину ним вже зайнялись правоохоронці.

відео дня

"Чезганова затримали поліцейські разом із спецпризначенцями КОРДу. Окрім пістолета у сина екс-судді ще виявили кілька гранат і запалів до них. Тепер мажору загрожує до 7 років позбавлення волі", - повідомили ЗМІ.

Син екссудді "прославився" своїми провокаційними вчинками, які потрапини на відео. Окрім стрілянини та погроз ТЦК, він показував нецензурні знаки в адресу СБУ, поліції, депутатів ВР та президента. У відео Чезганов співає під гітару та висловлює неприязнь до конкретних осіб.

Наразі сторінка Дмитра Чезганова в Інстаграм недоступна. Його мати, Алла Чезганова, залишила посаду у 2017 році. До цього вона працювала суддею Замостянського районного суду у Вінниці протягом багатьох років.

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