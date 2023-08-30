Фітнес-тренер плюнув у ветерана: скандального блогера затримали, випливли цікаві деталі

Блогер принижував представників військкомату і сміявся над їхніми травмами. А після затримання виявилося, що він прихильник кремлівських наративів про війну.

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СБУ затримала скандального полтавського блогера Романа Заволоку і виявила цікаві деталі/ колаж: Главред, фото: СБУ, Instagram

Співробітники Служби безпеки України і Нацполіції затримали у Полтаві фітнес-тренера і блогера, який нещодавно публічно ображав українських військових, сміявся над травмами, який один із захисників отримав на полі бою, а також плюнув у ветерана ЗСУ.

Про затримання провокатора повідомила пресслужба СБУ у середу, 30 серпня. Зазначається, що місцевий фітнес-тренер, який вчинив такі дії, виявився палким прихильником кремлівських наративів про війну в Україні.

"Задокументовано випадок, коли, перебуваючи у середмісті, фігурант почав провокувати та нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни рф проти України та "вбивають людей за гроші", – розповіли у відомстві.

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Там нагадали, що блогер після висунення таких звинувачень підійшов до ветерана і плюнув у нього. Ветеран, щодо якого були скоєні такі дії, раніше отримав контузію та численні поранення внаслідок підриву на міні на фронті.

Провокатор усі свої дії фіксував на відео, яке потім сам опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні", – зазначили в СБУ.

У відомстві додали, що після останнього випадку виявлення зневаги до українських воїнів, який набув найбільшого резонансу, чоловік намагався переховуватися від правоохоронців. Проте його все одно знайшли і затримали.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Триває розслідування справи.

СБУ затримала полтавського блогера Романа Заволоку/ СБУ

СБУ затримала полтавського блогера Романа Заволоку/ СБУ

Фітнес-тренер насміхався над військовими

Раніше повідомлялося, що у Полтаві блогер плюнув у ветерана війни та обматюкав. Такий вчинок здійснив полтавський фітнес-тренер Роман Заволока.

Спочатку Заволока зі своїм товаришем кепкували із тремтячих рук військового, хоча той пояснив, що тремор у нього від контузії, а на війну він пішов добровільно. У кінці відео, яке з’явилося у мережі, блогер плює у військового і відходить.

Національна поліція України у Полтавській області відкрила провадження щодо "хуліганства" полтавського фітнес-тренера.

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