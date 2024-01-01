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Скандальний салют під час тривоги в новорічну ніч запустив росіянин: його знайшли

Єлизавета Бельмас
1 січня 2024, 19:49
В Україні незважаючи на заборону в ніч на 1 січня запустили салюти.
Скандальний салют під час тривоги в новорічну ніч запустив росіянин
Скандальний салют під час тривоги в новорічну ніч запустив росіянин / колаж : Главред, фото: скріншот, УНІАН

У Черкасах у новорічну ніч запустили салют. Його організатором виявився громадянин РФ, якого вже знайшли. Про це повідомили у Нацполіції.

У ніч з 31 грудня 2023 року на 1 січня 2024 року до поліції надійшло 43 повідомлення від громадян України, 29 з них стосувалися порушення тиші, 4 - конфліктів, а 2 - дрібного хуліганства.

Також в поліцію вісім разів повідомили про застосування піротехніки, з усіх повідомлень підтвердилося тільки одне, в Черкасах.

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Там 1 січня, близько 00:10, 39-річний громадянин Російської Федерації, який незаконно перебуває в Україні, застосував піротехнічний засіб. Поліція знайшла його і склала на фігуранта адміністративний протокол про правопорушення за ч.1 ст. 195-6 КК (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів).

Нагадаємо, 6 листопада Верховна Рада України прийняла законопроект про заборону використання і поширення більшості салютів, феєрверків і петард.

Ситуація в Україні 1 січня

Нагадаємо, у звіті Американського Інституту вивчення війни повідомили, що 31 грудня українські сили просунулися на південний схід від Куп'янська і продовжили позиційні бої з російськими військами вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Також, у понеділок вдень, 1 січня, у Києві оголосили повітряну тривогу після того, як група російських безпілотників типу "Шахед" попрямувала в бік столиці. Як повідомили в КОВА, в повітряному просторі Київської області були зафіксовані ворожі безпілотники, а сили ППО почали працювати по цілях.

Крім іншого, російські загарбники сьогодні, в перший день нового року, атакували Сумську область дронами і потрапили в житловий будинок в Есманській громаді. Про це повідомили в прес-службі Сумської ОВА.

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