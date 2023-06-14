Скандальний суддя-хабарник Чаус сяде в тюрму на 10 років

Екс-суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса затримали одразу в залі суду.

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Суддя Чаус сяде в тюрму / колаж: Главред, фото: УНІАН

ВАКС визнав колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва винним у хабарництві й засудив його до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Колегія Вищого антикорупційного суду 14 червня оголосила вирок щодо колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. Суддя отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна та із позбавленням права обіймати певні посади строком 3 роки, про це повідомили у Вищому антикорупційному суді.

Чауса затримали одразу в залі суду. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

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Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Аліна Жовницька вимагала для Чауса 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади строком 3 роки.

Справа Миколи Чауса

Нагадаємо, що в Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, так як парламент не зміг оперативно розглянути це питання.

У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук. У Молдові поскаржилися на викрадення українського судді-хабарника. Адвокат Чауса Юліан Балан сьогодні повідомив, що група невідомих озброєних чоловіків у центрі Кишинева викрала українського суддю.

НАБУ затримало колишнього суддю Миколу Чауса. У лікарні Феофанія був затриманий колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус, якого підозрюють в отриманні хабаря.

Колишнього суддю-хабарника Чауса відправили під домашній арешт. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом 60 діб, якщо суд не продовжить дію запобіжного заходу.

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