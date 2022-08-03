Стратегії немає: експерт назвав головну помилку Росії у війні проти України

Стратегія Росії у війні з Україною провалилася-Віктор Андрусів / УНІАН , facebook.com

Головна помилка РФ у війні з Україною - у відсутності стратегії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній радник міністра внутрішніх справ і глави офісу президента, колишній виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

"У них з перших днів все пішло не за планом. Провал бліцкригу перетворив війну для них на постійний пошук нових рішень. Ситуація з перекиданням військ під Херсон - новий приклад цього. Ще недавно головною метою для них було вийти на межі Луганської та Донецької областей, а потім запропонувати переговори. Тепер уже мета рятувати свої війська на правому березі Херсона. Вони нагадують собаку, яка кидається з боку в бік через нерозуміння напрямку атаки",-говорить Андрусів.

У зв'язку з цим, переконаний Андрусів, зараз основний план Путіна полягає в тому, щоб зуміти протриматися до грудня і за цей час захопити якомога більше українських територій.

"Він сподівається, що енергетична криза змусити Захід шукати з ним компромісів", - говорить експерт.

У той же час, вважає Андрусів, тривалість війни в Україні безпосередньо залежатиме від можливості Путіна вести бойові дії.

"Чим довше він буде заробляти, тим довше буде воювати. Останню крапку у війні поставлять тільки ефективні санкції. Без цього на кожен наш героїзм він буде клепати нові бригади і посилати їх сюди", - резюмував Андрусів.

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