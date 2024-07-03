"Дивний посередник": в ОП рознесли "примітивний" план Орбана щодо припинення вогню

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував пропозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, висловлену на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, про припинення вогню.
Як написав він у Telegram, пропозиція Орбана про припинення вогню в Україні є примітивною.
"Вкрай цікаві пропозиції: Україна повинна негайно і в односторонньому порядку припинити вогонь (сарказм). Особливо, звісно ж, припинити удари далекобійними засобами ураження і особливо по окупованій території та кордону РФ. Росія ж може продовжувати завдавати ударів", - зазначив представник ОП.
При цьому він нагадав заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що навіть у разі початку переговорного процесу країна-агресор не зупинить удари по території України.
"Що це все означає? Простіше простого. Росія буквально випрошує через дивних посередників повернення неформального рішення про заборону... для України на оборонні удари. Щоб у тиші продовжувати підтягувати ресурси в прикордоння, готувати нові масштабні атаки, не втрачати засоби ППО і техніку... Просто і примітивно. Ще простіше і примітивніше", - заявив він.
Радник глави ОП також звернув увагу на те, що такі пропозиції навряд чи приведуть до закінчення війни.
"Питання риторичне: як розуміти людей, які беруть участь у кампанії з примусу країни, на яку напали, до одностороннього припинення вогню... А головне: невже ці пропозиції робляться всерйоз і невже вони приведуть до закінчення війни?", - додав Подоляк.
Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну
У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею".
У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля".
"Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth.
У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону.
Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.
Переговори Зеленського та Орбана - останні новини за темою
Нагадаємо, що 2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України. Орбан хоче зустрітися із Зеленським.
Стало відомо, про що говорили Зеленський і Орбан. Під час візиту угорської делегації в Україну, говорили про те, як наблизити справедливий і тривалий мир. Президент України уточнив, що з Орбаном обговорив найбільш принципові питання. При цьому угорський прем'єр висунув дивну пропозицію про "припинення вогню".
Пізніше в ОП натякнули, що відхилили "пропозицію" Орбана про мир із Росією. В Офіс президента повідомили, що Угорщина - це не перша країна, яка говорить про припинення вогню.
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