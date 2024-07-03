"Дивний посередник": в ОП рознесли "примітивний" план Орбана щодо припинення вогню

РФ випрошує заборону для України на оборонні удари, пояснив Михайло Подоляк.

https://glavred.net/ukraine/strannyy-posrednik-v-op-raznesli-primitivnyy-plan-orbana-o-prekrashchenii-ognya-10577825.html Посилання скопійоване

Михайло Подоляк прокоментував пропозицію Віктора Орбана / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook М.Подоляка, Facebook/orbanviktor

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував пропозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, висловлену на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, про припинення вогню.

Як написав він у Telegram, пропозиція Орбана про припинення вогню в Україні є примітивною.

"Вкрай цікаві пропозиції: Україна повинна негайно і в односторонньому порядку припинити вогонь (сарказм). Особливо, звісно ж, припинити удари далекобійними засобами ураження і особливо по окупованій території та кордону РФ. Росія ж може продовжувати завдавати ударів", - зазначив представник ОП.

відео дня

При цьому він нагадав заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що навіть у разі початку переговорного процесу країна-агресор не зупинить удари по території України.

"Що це все означає? Простіше простого. Росія буквально випрошує через дивних посередників повернення неформального рішення про заборону... для України на оборонні удари. Щоб у тиші продовжувати підтягувати ресурси в прикордоння, готувати нові масштабні атаки, не втрачати засоби ППО і техніку... Просто і примітивно. Ще простіше і примітивніше", - заявив він.

Радник глави ОП також звернув увагу на те, що такі пропозиції навряд чи приведуть до закінчення війни.

"Питання риторичне: як розуміти людей, які беруть участь у кампанії з примусу країни, на яку напали, до одностороннього припинення вогню... А головне: невже ці пропозиції робляться всерйоз і невже вони приведуть до закінчення війни?", - додав Подоляк.

Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею". У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля". "Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth. У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону. Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Переговори Зеленського та Орбана - останні новини за темою

Нагадаємо, що 2 липня до Києва з несподіваним візитом приїхав Орбан. Плани поїздки прем'єр-міністра Угорщини склалися після тривалих переговорів щодо прав угорської меншини України. Орбан хоче зустрітися із Зеленським.

Стало відомо, про що говорили Зеленський і Орбан. Під час візиту угорської делегації в Україну, говорили про те, як наблизити справедливий і тривалий мир. Президент України уточнив, що з Орбаном обговорив найбільш принципові питання. При цьому угорський прем'єр висунув дивну пропозицію про "припинення вогню".

Пізніше в ОП натякнули, що відхилили "пропозицію" Орбана про мир із Росією. В Офіс президента повідомили, що Угорщина - це не перша країна, яка говорить про припинення вогню.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред