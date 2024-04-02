Зіткнення французьких військ із РФ в Україні: генерал СБУ розкрив сценарій

Французькі війська вже зіткнулися з росіянами в Африці, нагадав Віктор Ягун.

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/ Колаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre

Заяви Франції про ймовірність відправки військ в Україну прокоментував колишній заступник голови Служби безпеки України, генерал-майор запасу Віктор Ягун.

"Це вихід на зовсім інший рівень. Ще два роки тому точилися дискусії про те, чи давати нам важке озброєння й артилерію, у підсумку говорили хіба що про патрони, боєприпаси та розвідувальні дрони. Про танки і системи Patriot на сторожі наших міст навіть не йшлося. Ми дуже швидко звикаємо до хорошого, чомусь усі забувають, чим ми воювали на початку повномасштабної війни, і яка ситуація зараз", - наголосив він в інтерв'ю Главреду.

Він також наголосив, що в України закінчується радянська техніка: "Можливо, це не дуже добре, але ми витягли всі запаси такої техніки з Європи та низки інших країн. Цікаво, якою буде ситуація з цього питання вже через рік".

"Французькі війська вже зіткнулися з росіянами в Африці, геополітичні наслідки вже є. Але зіткнення на європейському театрі війни - це інша справа. Рівень взаємовідносин Росії та Франції і санкції щодо РФ стануть зовсім іншими. Реакція на потенційну загибель на полі бою невеликого французького підрозділу серйозно відрізнятиметься, - додав Ягун, відповідаючи на запитання про ймовірність зіткнення французьких і російських частин на полі бою.

Дивіться відео - інтерв'ю Віктора Ягуна Главреду:

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Імовірність відправки військ в Україну

Під час українського саміту в Парижі французький президент Еммануель Макрон не виключив відправлення військових країн Заходу в Україну.

"Ми зробимо все необхідне, щоб Росія не виграла цю війну. Для досягнення цієї мети можливо все", - заявив Макрон.

Пізніше Макрон сказав, що Париж може відправити свої війська в Україну вже в найближчий рік. Зокрема, військових планують відправити в Одесу.

Колишній посол США в НАТО Іво Даалдер заявив, що французький Генштаб звернувся до своїх колег з НАТО з листом щодо формування коаліції з відправки в Україну військ ще за кілька тижнів до відповідної пропозиції Еммануеля Макрона. Пропозиція начальника штабу оборони Франції генерала Тьєррі Буркхарда, як зазначає Даалдер, включала укомплектування оборонних систем, навчання сил в Україні, початок кібероперацій і пропозицію допомоги в розмінуванні.

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