Столичний ресторан потрапив до гучного скандалу через ігнорування карантину

Столичний ресторан потрапив у скандал / Фото pixabay.com

У Києві співробітники Держпродспоживслужби та поліції перевірили ресторан на вулиці Мала Житомирська 34 на дотримання правил карантину. У закладі виявили масові порушення, включаючи відсутність масок і маркування соціальної дистанції, повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

За адресою Мала Житомирська область розташований ресторан Файна Фамілія.

Перевірку ресторану провели за скаргою киян. До закладу прийшла комісія, до складу якої увійшли представники Київського управління Держпродспоживслужби, Нацполіції, Муніципальної варти та ЗМІ.

Під час перевірки були виявлені наступні порушення :

відвідувачі і персонал пересувалися по ресторану без масок;

відсутнє маркування для дотримання соціальної дистанції в черзі;

не проводилося регулярне вологе прибирання приміщень, миття та дезінфекція поверхонь;

не вимірювалася температура тіла відвідувачів і працівників перед початком робочої зміни;

столики розташовані ближче 1,5 метрів і за ними розміщується більше 4 осіб;

відсутність документів про проходження співробітниками закладу курсу вакцинації від COVID-19;

відсутній контроль за наявністю документів про проходження курсу вакцинації від COVID - 19 від відвідувачів ресторану.

За результатами перевірки співробітниками поліції складено протокол за ч.1 ст. 43-3 кодексу України про адміністративне правопорушення. Власнику ресторану загрожує штраф від 17 тисяч до 170 тисяч гривень.

Карантин в Україні

В Україні погіршується ситуація із захворюваністю COVID-19. У червоній зоні опинилися Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. З 23 жовтня на червоний рівень обмежень переходить І Сумська область.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов попередив про те, що Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області незабаром можуть опинитися в червоній зоні в тому випадку, якщо в цих регіонах не посилять карантинні заходи і не прискорять темпи вакцинації населення.

Київський градоначальник Віталій Кличко раніше заявив, що вже 22 жовтня міська комісія ТЕБ і НС прийме рішення про переведенні Києва в червону зону карантину.