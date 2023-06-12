"Все може бути гірше": що буде з Кримом після підриву Каховської ГЕС

На думку еколога, в Криму в найближчі роки буде неможливе ведення сільського господарства.

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У Криму не буде води після підриву Каховської дамби / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Telegram

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, але через обміління водосховища до Криму більше не надходитиме вода. Про це в інтерв'ю Главреду розповів хімік, біолог і голова ГО "Зелений лист" Владислав Балинський.

"Перш за все, Північно-Кримський канал буде зневоднений, тому з обмілюванням Каховського водосховища подача води по ньому стає неможливою", - сказав Балинський.

Таким чином в території Криму буде неможливе ведення сільського господарства.

"Причому проблема зараз полягає ще й у тому, що тепер цим наслідкам будуть піддаватися значно більше територій. Тому що крім степового Криму у нас є ще й Таврида, велика частина степів в Херсонській області, частково Запорізька і Дніпровська області, які також не можуть оброблятися без зрошення. Якщо ж процес аридизації затягнеться, то наслідки можуть бути ще гіршими", - сказав Балинський.

Хто такий Владислав Балинський Владислав Балинський - хімік, біолог, одеський екоактивіст. Голова громадської організації "Зелений лист", яка захищає зелені зони Одеси від забудови. Був серед експертів "групи 2 травня", яка займалася розслідуванням пожежі в Будинку профспілок в Одесі у 2014 році. Також виступав за знесення пам'ятника Катерині ІІ в Одесі.

Підрив Каховської ГЕС - що відомо

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов вважає, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції за наказом російського диктатора Володимира Путіна. Така вказівка точно віддавалася з кабінету президента РФ, адже такі рішення не приймаються на інших рівнях, навіть на рівні міністра оборони країни-агресора РФ Сергія Шойгу.

Прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що руйнування Каховської ГЕС було б неможливим, якби російська армія не вторглася в Україну, а тому саме країна-агресор РФ відповідальна за те, що сталося.

Дивіться відео про те, що зробив світ, щоб попередити трагедію на Каховській ГЕС:

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