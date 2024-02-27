Потрапили в пастку: ЗСУ заблокували штурмові загони росіян в районі Авдіївки

Сили оборони України на Авдіївському напрямку заблокували штурмові групи російських військ на північно-східних околицях села Орлівка. Про це виданню LIGA.net повідомив відділ зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія".
Станом на ранок 27 лютого військовослужбовці оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" змогли стабілізувати лінію фронту в районах Тоненького, Орлівки й Бердичів.
Крім того, в пресслужбі зазначили, що передові штурмові групи ворога були заблоковані на північно-східних околицях населеного пункту Орлівка. Там додали, що бойові дії на Авдіївському напрямку продовжуються за умов щільного артилерійського обстрілу, мінометних атак та ударів FPV-дронів з боку росіян, повідомили у пресслужбі.
"Також ворог учора ввечері вів штурмові дії в напрямку населеного пункту Бердичі (силами до двох мотострілецьких взводів), але був відкинутий з околиць села ударами українських військ", – йдеться у повідомленні.
Що таке ОСУВ "Таврія"
Оперативно-стратегічне угруповання військ "Таврія" — об'єднання Сухопутних військ України. Створене під час повномасштабного російського вторгнення на територію України. Командує угрупуванням бригадний генерал Олександр Тарнавський. Бійці цього угрупування військ брали участь в контрнаступі української армії в 2022 році на півдні і в боях на Авдіївському напрямку.
Наступ росіян на Авдіївському напрямку
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони змогли стабілізувати лінію оборони на Авдіївському напрямку в трьох точках. Про це повідомив бригадний генерал Олександр Тарнавський.
В районі Авдіївки складна обстановка, оскільки противник активно використовує велику кількість військової техніки та живої сили, повідомив молодший сержант батальйону БПАК, 3-го ОШБр Анатолій Нікітін (позивний "Бетон").
Російські окупанти продовжують намагатися просунутись в Донецькій області. Українські військові були змушені відступити з населених пунктів Степове та Сєверне. Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
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