'Варто готуватись до гіршого': чим обернеться для України президенство Трампа

Україні варто готуватись до "чорних днів" після перемоги Трампа на виборах, адже сподіватись на протидію йому всередині США сенсу немає, вказує експерт.

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Перемога Трампа на виборах у США - Україні варто готуватись до гіршого / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Для України настають "чорні дні"

Протидії Трампу в США наразі немає

Припинення вогню в російсько-українській війні до 2024 року неможливе, для України настають "чорні дні" через перемогу Дональда Трампа на виборах президента США. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

За його словами, люди у 78 років не змінюються.

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"Горбатого могила виправить, тому я не вірю в те, що Трамп змінився", - вказує Жданов.

Експерт зазначає, що для України настали "чорні дні", зокрема через те, що Республіканська партія США фактично розпалася. Прихильники Трампа з руху MAGA практично витіснили всіх впливових республіканців, включаючи промисловців і бізнесменів.

"До речі, вибори в США відбулися в трьох інстанціях: президентські, до Сенату і Палати представників. Так от, чимало республіканців відмовилися балотуватися на чергову каденцію сенаторів і конгресменів, пояснюючи це тим, що Республіканська партія розвалилася, і МАГАвці рулять усім", - сказав він.

Жданов підкреслює, що сподіватися на протидію Трампу зараз немає сенсу. Якщо під час попередньої каденції демократи ще мали на нього вплив, то сьогодні Трамп отримав повний контроль у США.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Перемога Трампа на виборах в США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міністерство оборони США утрималося від коментарів щодо ймовірного плану новообраного президента Дональда Трампа створити буферну зону в Україні, підкресливши, що США продовжать підтримувати Україну в захисті від російської агресії.

Після перемоги Трампа з'явилися різні сценарії щодо майбутнього війни в Україні. Військовий експерт, полковник у відставці Олег Жданов радить ставитися до цього обережно, оскільки, на його думку, прихід Трампа означає "чорні дні" для України.

Дональд Трамп призначив конгресмена від Флориди Майкла Волтца радником з національної безпеки та розглядає сенатора від Флориди Марко Рубіо на посаду державного секретаря. Обидва політики підтримують принцип "Америка понад усе", однак залишаються "яструбами" у підходах до Китаю, Ірану та Росії, що, за даними Politico, викликає у прихильників України обережне полегшення.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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