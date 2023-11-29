Стареньку з Бахмута " мобілізували" з повісткою: в Україні викрили грубий фейк РФ

В Україні викрили черговий російський грубо зроблений фейк про мобілізацію - і нібито "видану повістку" для 86-річної пенсіонерки з Бахмута.

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На фотофейке родичка медика-пенсіонерки показує паспорт і повістку на мобілізацію / колаж Главред, фото Генштаб і ua.depositphotos.com

Російська пропаганда відзначилася новим і вельми грубо зробленим фейком-нібито в Україні мобілізували 86-річну стареньку-медика (мовляв, через те, що у неї прописка в Бахмуті). Про це повідомляють в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як кажуть українські чиновники, що на фотофейку родичка медика-пенсіонерки показує паспорт і повістку, яку нібито отримала її 86-річна бабуся.

Дівчина каже - мовляв, повістку вручили через те, що у старенької прописка з Донецької області.

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Але, кажуть українські офіцери, військова частина, в яку нібито направлять служити пенсіонерку, має номер А-7284. Така назва частини справжня- у 2016 році ця військова частина була під шефством Сєвєродонецької райндержадміністрації. З початком повномасштабного вторгнення її переформували в частину тероборони. Місцем дислокації було вказано місто Рубіжне (Луганської області) - влітку практично знищене російськими окупантами.

І, зі зрозумілих причин, вона не могла перебувати в запасі частини в Луганській області і тепер викликатися туди. Також в лже-повістці вказана військово-облікова спеціальність 100915 - "стрілець", хоча жінка є медиком і саме як медика її "мобілізують" (тому у неї повинна бути інша облікова спеціальність).

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося про те, що в Україні змінять правила відстрочки від мобілізації. У Верховній Раді України працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий план мобілізації буде готовий наступного тижня. Президент України анонсував новий комплексний план з мобілізації військовослужбовців в Україні.

Як раніше стало відомо, в Україні можуть змінитися вимоги до відстрочки і правила для студентів. Про це повідомила заступник голови комітету парламенту з питань нацбезпеки Мар'яна Безугла. Вона заявила, що в уряді працюють над законопроектом, проте фінальних пропозицій і тексту проекту поки немає.

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