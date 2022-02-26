Станиця Луганська під контролем російських окупантів

Російські окупанти захопили Станицю Луганську / Reuters

У Луганській області тривають запеклі бої. Російських окупантів захопили Станицю Луганську, Марківку та Кримське. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"На жаль, тимчасово окуповані росіянами Станиця Луганська, Кримське, Марківка. Боремося!"- зазначив чиновник.

У населених пунктах щастя, Новоайдар, Сватове, Старобільськ, Біловодськ ситуація під контролем ЗСУ. Однак це може змінитися в будь-який момент, попередив Гайдай.

Громадянам радять залишатися неподалік від укриттів.

Раніше "Главред" повідомляв, що у Сумах почалися вуличні бої, людей просять не виходити з дому.

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Також ми писали, що у Харкові активізувалися диверсійно-розвідувальні групи. Громадян просять повідомляти про підозрілих осіб в правоохоронні органи.

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