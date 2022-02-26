У Сумах почалися вуличні бої - людей просять не виходити з дому

Не залишайте будинку і відійдіть від вікон.
У Сумах ведуться вуличні бої, людей просять не виходити з дому. Про це повідомили в Сумській обласній військово-цивільній адміністрації.
"Увага! Зараз на вулицях ворог. Територіальна оборона веде вуличні бої і цивільні повинні залишатися вдома.
Людей просять закрити штори, а також перебувати якнайдалі від вікон.
Відзначається, що тероборона взяла в полон російського солдата на Курському проспекті. Він затриманий на виїзді з Сум.
У Telegram є відео, як під час допиту місцевих жителів російський окупант закриває руками обличчя і плаче.
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Також повідомляється, що в Сумській області "заблукало" ще кілька російських окупантів. Вони стоять просто на дорозі, у них скінчилося паливо для заправки.
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Автор: Олена Стороженко