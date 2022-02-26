Жертвами вторгнення РФ стали вже майже 200 українців, понад тисяча - поранені

Жертвами нападу РФ стали вже майже 200 українців / Фото Reuters

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну вже призвело до загибелі 198 людей, серед них — троє дітей.

"За оперативними даними, від рук загарбників маємо 198 загиблих, з них - 3 дітей, 1115 поранених, серед яких 33 дитини", - написав у Facebook міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Тим часом у найбільшій в Україні дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит повідомили, що 26 лютого "швидка" доставила дитину 7-8 років у вкрай важкому стані. Хлопчик постраждав від обстрілу російськими військовими. Швидку допомогу викликали солдати Збройних Сил України.

У хлопчика - осколкове поранення шиї з правого боку, множинне осколкове пошкодження м'яких тканин, рвана рана голови і контузія мозку.

Дитина без свідомості, хлопчикові роблять переливання компонентів крові / Фото instagram.com/ohmatdyt

Через тяжкість поранення для зупинки кровотечі довелося проводити оперативне втручання прямо в приймальному відділенні травматологічного пункту лікарні.

Реклама

Зараз дитина перебуває в реанімації в критичному стані на штучній вентиляції легенів, її життя підтримується за допомогою апаратів.

"Дитина без свідомості, хлопчикові роблять переливання компонентів крові. Де батьки малюка, поки невідомо", - йдеться в повідомленні Охматдиту.

Як повідомляв Главред, вранці 26 лютого ракета окупантів влучила у багатоповерховий житловий будинок на проспекті Лобановського, 6а в Солом'янському районі Києва.

Очевидці зазначають, що в будинок потрапило два ракетних снаряди, один пошкодив нижню частину поверху. Є постраждалі. Існувавши загроза руйнування багатоповерхівки.