Це загрожувало катастрофою: окупанти хотіли підірвати дамбу Київського водосховища, ракету збили ППО

Ворог хотів зруйнувати дамбу Київського водосховища / Фото Мінінфраструктури

Рано вранці 26 лютого українська протиповітряна оборона збила ракету, що прямувала в бік дамби Київського водосховища у Вишгороді.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури з посиланням на Укрводшлях.

"Сьогодні вранці о 3:50 українська ППО збила російську ракету, яка прямувала в напрямку дамби Київського водосховища, розташованого на північ від Києва", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що якщо дамба буде зруйнована, повінь призведе до катастрофічних жертв і збитків – зокрема, затоплень житлових районів Києва і передмість.

"Руйнування Київської дамби може призвести до руйнування Канівської, Кременчуцької та інших греблей каскаду і навіть аварії на Запорізькій АЕС", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, у Міністерстві енергетики повідомили, що станом на сьому ранку 26 лютого Київська ГЕС контролюється українськими військами. Однак вона не функціонує, оскільки співробітники ховаються у сховищах.

Київська ТЕС-6 продовжує роботу в штатному режимі.