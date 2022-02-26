У Харкові просять громадян повідомляти про підозрілих людей – у місті можуть бути ДРГ

Фото ілюстративне, Reuters

У Харкові в ніч на 25 лютого працювали диверсійно розвідувальні групи ворога. Вони намагаються завербувати місцевих жителів, визначити цілі, а також зробити закладки електронних міток для ворожої артилерії.

Окупанти працюють у групах від двох до п’яти осіб. Про це повідомляє пресслужба Харківської ОДА.

"Про всі випадки виявлення підозрілих осіб повідомляйте поліцію або військових!", – закликали в держадміністрації місцевих жителів.

Зазначається, що ворог вчора, 24 лютого, зазнав біля Харкова великих втрат – понад 100 одиниць ворожої броньованої техніки і сотні вбитих російських солдатів.

Коли українські військові чинили противнику серйозний опір, росіяни почали цілити з артилерії по соціальній інфраструктурі – снаряди влучили у центр крові на Олексіївці та дитячу обласну лікарню, повідомляють в ОДА.

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"Пошкоджено житлові будинки на Салтівці та ХТЗ. Були намагання знищити військові об’єкти в центрі міста. На жаль, є постраждалі. Наразі, комендантська година завершена, однак, пересуватись містом небезпечно", – наголосили в облдержадміністрації

В ОДА зазначили, що в місті можливий масивний обстріл українських позицій з ворожої артилерії та літаків, тому містянам краще ховатися в укриття.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти атакували Харків. У мережі з'явилося відео дівчини, яка потрапила під приціл бойовиків. На кадрах потерпіла розповіла, що росіяни вбили її матір.

Також раніше генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомляла, що окупанти бомблять Харків касетними ракетами. Вона звернулася до росіян, закликала їх залишатися людьми і не ставати військовими злочинцями.

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