Україна закликала Червоний Хрест допомогти вивезти тіла загиблих російських військових

Україна закликала МКЧХ вивезти тіла загиблих військових РФ/ УНІАН

Україна звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста і закликала допомогти вивезти з території держави тіла загиблих російських солдатів.

На території держави зараз лишаються тисячі тіл окупантів. Про це заявила віцепремʼєрміністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у відеозверненні.

"Ми звертаємося до Міжнародного Червоного Хреста. Ми просимо, щоб МКЧХ допоміг вивезти тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба, і ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до РФ", – сказала Верещук.

Вона закликала МКЧХ зробити все належне, щоб вирішити цю гуманітарну проблему.

Також Верещук котре звернулася до росіян і закликала їх не пускати в Україну своїх синів і чоловіків, тому що "тіл буде більше".

Реклама

"Ми ще раз звертаємося до росіян. Зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інших спосіб їх будуть тисячі. Ще раз прошу. Перемога буде за нами. Слава Україні!", – сказала очільниця Мінреінтеграції.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Києві немає російських військ. Українська армія тримає оборону. При цьому, за його словами, в місті діють диверсійні групи.

Також у Києві метрополітен зупинив пасажирські перевезення і тепер працює лише у режимі укриття.

Читайте також: