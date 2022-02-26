Україна закликала Червоний Хрест допомогти вивезти тіла загиблих російських військових

В Мінреінтеграції ще раз закликали росіян не пускати в Україну своїх синів і чоловіків, тому що "тіл буде більше".
Україна звернулася до Міжнародного Комітету Червоного Хреста і закликала допомогти вивезти з території держави тіла загиблих російських солдатів.
На території держави зараз лишаються тисячі тіл окупантів. Про це заявила віцепремʼєрміністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у відеозверненні.
"Ми звертаємося до Міжнародного Червоного Хреста. Ми просимо, щоб МКЧХ допоміг вивезти тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба, і ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до РФ", – сказала Верещук.
Вона закликала МКЧХ зробити все належне, щоб вирішити цю гуманітарну проблему.
Також Верещук котре звернулася до росіян і закликала їх не пускати в Україну своїх синів і чоловіків, тому що "тіл буде більше".
"Ми ще раз звертаємося до росіян. Зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інших спосіб їх будуть тисячі. Ще раз прошу. Перемога буде за нами. Слава Україні!", – сказала очільниця Мінреінтеграції.
Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Києві немає російських військ. Українська армія тримає оборону. При цьому, за його словами, в місті діють диверсійні групи.
Також у Києві метрополітен зупинив пасажирські перевезення і тепер працює лише у режимі укриття.
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