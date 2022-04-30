Стало відомо про підготовку евакуації жителів з Маріуполя: перші деталі

У район Азовсталі в Маріуполі в супроводі джипів ООН і машин з білими прапорами прибули евакуаційні автобуси.
В Маріупольській міськраді повідомляють про надію на можливу евакуацію з міста.
"З'явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію. Сьогодні. Від Порт-Сіті. Чекаємо підтвердження", - йдеться в повідомленні в Telegram міськради.
У той же час, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє про "реальний стриманий, але оптимізм", що сьогодні нарешті вдасться почати велику евакуацію.
"Автобуси повинна подавати на Порт-Сіті російська сторона, так що ви в курсі, що може бути всяке. Проте. Дзвонить в усі дзвони і рейки, щоб встигнути і не прогавити. Також все ж розуміють, що така евакуація дорівнює режиму тиші за маршрутом?",- зазначив він.
Також, за словами Андрющенка, окупанти дозволили переміщення між Лівобережним районом та іншими районами міста на Правобережжі.
"Переміщення відкрито через міст на Мухіно. Одночасно влаштовані блок-пости для посилення контролю", - уточнив радник мера.
Також опубліковано відео, як в район Азовсталі в Маріуполі в супроводі джипів ООН і машин з білими прапорами прибули евакуаційні автобуси. Делегації ООН і Червоного Хреста продовжують переговори щодо виведення людей з території заводу.
Битва за Маріуполь
Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.
Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.
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