Стало відомо про підготовку евакуації жителів з Маріуполя: перші деталі

У Маріуполі розповіли про можливу евакуацію / Фото Reuters

В Маріупольській міськраді повідомляють про надію на можливу евакуацію з міста.

"З'явилася надія на евакуацію маріупольців на підконтрольну Україні територію. Сьогодні. Від Порт-Сіті. Чекаємо підтвердження", - йдеться в повідомленні в Telegram міськради.

У той же час, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляє про "реальний стриманий, але оптимізм", що сьогодні нарешті вдасться почати велику евакуацію.

"Автобуси повинна подавати на Порт-Сіті російська сторона, так що ви в курсі, що може бути всяке. Проте. Дзвонить в усі дзвони і рейки, щоб встигнути і не прогавити. Також все ж розуміють, що така евакуація дорівнює режиму тиші за маршрутом?",- зазначив він.

Також, за словами Андрющенка, окупанти дозволили переміщення між Лівобережним районом та іншими районами міста на Правобережжі.

"Переміщення відкрито через міст на Мухіно. Одночасно влаштовані блок-пости для посилення контролю", - уточнив радник мера.

Також опубліковано відео, як в район Азовсталі в Маріуполі в супроводі джипів ООН і машин з білими прапорами прибули евакуаційні автобуси. Делегації ООН і Червоного Хреста продовжують переговори щодо виведення людей з території заводу.

Битва за Маріуполь

Нагадаємо, на Маріупольський комбінат Азовсталь, де знаходяться цивільні і військові, окупанти скидають важкі авіабомби, обстрілюють його з артилерії і концентрують сили і техніку для штурму.

Влада України запропонувала російському керівництву ввести Великоднє перемир'я в Маріуполі, дати гуманітарний коридор для евакуації цивільних, погодитися на "спецраунд переговорів", щоб забрати/обміняти військових.

читайте такожУ Маріуполі танки РФ впритул розстрілюють будинки з жителями, що ховаються в підвалах

Читайте ще: