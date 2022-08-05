Стали відомі подробиці ліквідації підполковника РФ, комполку "елітних" військ окупантів

Знищений рашист Іван Поздєєв / @Shtirlitz53

Стали відомі подробиці ліквідації українськими захисниками підполковника з 31-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади ПДВ окупаційної армії РФ Івана Поздєєва. Раніше повідомлялося, що він був знищений пострілом українського снайпера.

Як повідомив в Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"), Поздєєв "зробив" крок доброї волі" – офіційно денацифікувався і демілітаризувався".

Зазначимо, що офіцер-рашист був уродженцем села Усть-Цильма (Республіка Комі). Він навчався в Рязанському гвардійському вищому повітряно-десантному училищі імені генерала Маргелова. Після цього служив в Ульяновську.

Звернемо увагу, що знищення в Україні підполковника-окупанта підтвердили в РФ. Повідомлення про це опублікував глава Республіки Комі Володимир Уйба.

Що відомо про ліквідацію рашиста Поздєєва

Раніше повідомлялося про те, що командир 331 парашутно-десантного полку Повітряно-десантних військ окупантів РФ Іван Поздєєв був знищений влучним пострілом снайпера Збройних сил України.

Комполку рашистів був ліквідований під час рекогносцировки на місцевості в Херсонській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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