Стали відомі імена ще 8 бучанських катів із Пскова – троє із них уже мертві/ скрін з відео

Журналістам-розслідувачам вдалося ідентифікувати ще вісьмох псковських десантників, які знущалися над місцевими жителями Бучі і вбивали їх, коли місто було під російською окупацією. Принаймні троє із них уже мертві.

Визначити особи бучанських катів журналістам вдалося завдяки телефону місцевого жителя Івана Скиби, який росіяни використовували для здійснення дзвінків додому. 4 березня, коли від рук російських загарбників загинули як мінімум восьмеро місцевих жителів Бучі, окупанти з цьому телефону набрали три десятки номерів своїх рідних. Про це пише видання "Важливі історії".

Отож, вдалося ідентифікувати наступних окупантів, які брали участь у різанині в Бучі.

Олексій Вишневський

Олексій Вишневський/ скрін

З телефону місцевого жителя він намагався додзвонитися дружині Аліні Вишневській, яка працює майстром з манікюру у Пскові. Коли до неї зателефонували журналісти видання, вона сказала, що зараз не може додзвонитися чоловіку, бо "він іще не повернувся". При цьому, за її словами, він час від часу виходить на зв'язок, проте невідомо, коли приїде додому.

Ілля Сабуров

Ілля Сабуров/ скрін

20-річний Сабуров з телефону Скиби здійснив дзвінок своїй матері, Анні Сабуровій. Коли їй зателефонували кореспонденти "Важливих історій", вона заявила, нібито зі злочинами в Бучі уже всі давно розібралися, і додала, що "Зеленський все з цього приводу вже вигадав".

Максим Грушевський

Максим Грушевський/ скрін

З телефону місцевого жителя зробив дзвінок матері Наталі. Коли їй потім зателефонували журналісти, слухавку вона не підняла.

Радій Забурін

Радій Забурін/ скрін

26-річний Забурін телефонував з телефону Івана Скиби своїй дружині Дарії Забуріній. Коли їй зателефонували журналісти, вона заявила, нібито її чоловік не військовий, а будівелник, і він завжди поруч, і що їй ніьито ніколи не дхвонили з України. проте після дзвінка Дарія швидко закрила свою сторінку у соцмережі "ВКонтакте".

Цікаво, що Радій Забурін у 2013 року був затриманий з 96 грамами марихуани.

Михайло Гур'янов

Михайло Гур'янов/ скрін

До 2020 року він працював різноробом та експедитором. З Бучі він телефонував своєму дядькові, Василю Шевченку. Коли того набрали журналісти, сказав, що "нічим не може допомогти, бо це військова таємниця".

Данило Коновалов (загинув)

Данило Коновалов/ скрін

Уродженець Алтаю. Був рядовим і служив у десанті. З Бучі телефонував батькам Сергію і Надії Коноваловим.

Про його загибель вдалося дізнатися, коли наприкінці травня знайомі родини в соцмережах почали висловлювати співчуття. 14 червня про загибель заявили офіційно в "76 гв дшд ВДВ Псков ZOV".

Бригаду Данила з Бучі вивели спочатку у Білорусь, потім – до Білгородської області Росії, а після цього перекинули в Донецьку область, де він і загинув.

Олександр Попов (загинув)

Олександр Попов/ скрін

20-річний Попов телефонував до Красноярська своїй матері, Ірині Кирієнко.

Матір російського окупанта почала викладати фото сина з підписами, які свідчили про його загибель, 31 травня.

За інформацією ЗМІ, Попов загинув 19 травня неподалік від села Трипілля під Донецьком.

Дмитро Антонніков (загинув)

Дмитро Антонніков/ скрін

Антонніков служив у російській військовій частині 74268. З Бучі він телефонував своїй дружині, Валерії Максимовій. 8 червня вона опублікувала на своїй сторінці у соцмережах скорботний пост на згадку про загиблого чоловіка.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські воїни за добу знищили на фронті близько 30 одиниць різної техніки та озброєння ворога. Українські воїни на Харківському напрямку націлені на те, щоб прорватися у тил військ окупантів, які діють на Слов’янському напрямку.

Раніше повідомлялося, що вранці в суботу, 18 червня, російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. За попередніми даними, від шести до восьми російських ракет влучили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури міста.

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