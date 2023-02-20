Візит Байдена: Зеленський зробив гучну заяву, з'явилися плани постачання потужної зброї

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден в ході зустрічі в Києві в понеділок, 20 лютого, обговорять хід бойових дій і подальші заходи, спрямовані на підтримку України.
Як повідомляє прес-служба Офісу президента, Зеленський зустрівся з Байденом у Маріїнському палаці. Після представлення членів української та американської делегацій президенти України та США поспілкувалися у форматі віч-на-віч.
Зеленський зазначив, що візит Байдена - надзвичайно важливий сигнал підтримки для України та українців, а також підкреслив, що особисто Байден і все американське суспільство з самого початку розв'язаної Росією повномасштабної війни були разом з Україною.
"Перший телефонний дзвінок з підтримкою України був з Білого дому. Дякую за Ваше лідерство. Дякую також за двопартійну підтримку, за підтримку з боку Конгресу", – зазначив він.
Президент України повідомив, що говоритиме з президентом США про ситуацію на фронті, а також про український народ, який переживає дуже важкі часи.
"Що ми повинні зробити, щоб зупинити війну, щоб мати успіх у цій війні, зробити Україну ще сильнішою і як перемогти цього року. Ми сподіваємося, що цей 2023 рік стане роком перемоги. Сьогоднішні переговори були дуже плідними, дуже важливим і дуже вирішальними... результати обов'язково вплинуть на поле бою", — додав Зеленський.
Зеленський і Байден обговорили поставки далекобійної зброї
У свою чергу, за даними Sky News, Зеленський і Байден обговорять можливі поставки далекобійної зброї для нашої країни.
Повідомляється, що лідери країни обговорили поставки далекобійної зброї, а також новий пакет військової допомоги для України під час візиту американського президента до Києва 20 лютого.
Візит Байдена в Україну
В ході візиту до Києва Байден заявив про те, що Україна отримає новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів.
"Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань", — сказав Байден.
Раніше в Адміністрації президента США раніше розглядали можливість того, щоб Джо Байден під час свого візиту до Європи негласно перетнув кордон з Україною.
Про це пише видання Politico з посиланням на помічників американського президента.
За даними Bloomberg, американський лідер відвідає Польщу напередодні річниці вторгнення Росії в Україну.
При цьому в Білому домі кілька разів виключали можливість візиту президента США в Україну, пояснюючи відмову заходами безпеки.
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