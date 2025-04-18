США можуть припинити намагатися укласти мирну угоду: Рубіо назвав умову

Держсекретар США дав кілька днів на укладення мирної угоди між Україною та РФ.

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Рубіо дав кілька днів на укладення мирної угоди / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Що сказав Марко Рубіо:

Трамп "присвячує багато часу" питанню досягнення миру в Україні

У США оцінять готовність до миру двох сторін

США готові визнати переговори про припинення вогню в Україні нежиттєздатними, якщо протягом кількох днів не вдасться домогтися успіху. Таку заяву на прес-брифінгу зробив держсекретар США Марко Рубіо.

Він зазначив, що американська сторона дивитиметься на те, чи налаштовані на мир обидві сторони.

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"Зараз нам потрібно дуже швидко визначити, і я говорю про кілька днів, чи можливо це зробити в найближчі кілька тижнів. Якщо так, то ми в справі. Якщо ні, то в нас є й інші пріоритети, на яких варто зосередитися", - сказав він.

Рубіо наголосив, що президент США Дональд Трамп "присвячує багато часу та енергії" питанню досягнення миру в Україні, але у світі також відбувається багато інших важливих речей.

"Ми хочемо зробити все, що в наших силах, щоб бути корисними. У нас була гарна зустріч учора. Я думаю, французи, британці, німці були дуже конструктивні, дуже допомагали. І, сподіваємося, у нас буде нова зустріч на початку наступного тижня. Тоді в нас буде більше конкретних відповідей щодо того, наскільки ми близькі до того, щоб досягти прогресу. Але це не триватиме вічно", - додав він.

Коментуючи можливість надання гарантій безпеки Україні, Рубіо заявив, що це питання, звісно, порушують під час кожної зустрічі щодо України, але поки що він не може говорити про якусь конкретику.

"Кожна незалежна країна має право захищати себе. Україна матиме право захищати себе... Це можуть бути двосторонні угоди з різними країнами", - додав він.

Переговори в Парижі - головне

Як писав Главред, 17 квітня українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про низку важливих зустрічей, що відбулися в Парижі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що представники України, Європи та США розпочали новий формат перемовин щодо завершення війни та досягнення миру в Україні. Переговори продовжаться наступного тижня в Лондоні.

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Хто такий Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида і фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України і заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Незважаючи на жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією і залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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