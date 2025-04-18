Є цікаві речі: у США заявили, що зможуть покласти край війні в Україні

Віцепрезидент США Венс оптимістичніше налаштований щодо укладення мирної угоди, ніж держсекретар Рубіо.

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Венс попередив, що переговори все ще тривають / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Що сказав Венс:

Переговори щодо укладення мирної угоди тривають

За останню добу США досягли "цікавих речей" у перемовинах

За декілька годин після того, як держсекретар Марко Рубіо дав кілька днів на укладення мирної угоди між Україною та країною-агресоркою Росією, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що оптимістично налаштований і вірить в можливість закінчення війни в Україні.

Як повідомляє Reuters, про це він заявив перед двосторонньою зустріччю з прем'єркою Італії в Римі.

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"Я хочу поінформувати прем'єр-міністра про деякі переговори між Росією та Україною... навіть за останні 24 години, ми вважаємо, що у нас є деякі цікаві речі, про які ми можемо повідомити", – наголосив американський чиновник.

Віцепрезидент Штатів зазначив, що не буде випереджати переговори, які тривають, але висловив сподівання, що покласти край війні США все таки вдасться.

Встановлення миру в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що в України не буде іншого вибору, окрім як укласти мирну угоду з Росією. Таку думку висловив президент США Дональд Трамп під час виступу в Овальному кабінеті.

Раніше повідомлялося, що на думку аналітика Ігоря Яковенка, місія президента США Дональда Трампа зі встановлення миру нездійсненна, але йому ще знадобиться час, щоб це усвідомити.

Напередодні також спеціальний представник президента Дональда Трампа Стів Віткофф назвав свої нещодавні переговори з російським лідером Володимиром Путіним "переконливими". За його словами, під час майже п’ятигодинної зустрічі обговорювали припинення бойових дій в Україні та перспективи нової економічної співпраці.

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Хто такий Джей Ді Венс Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року. 15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.

У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року. Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії. Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу. Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року. У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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