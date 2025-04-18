США планують повне припинення вогню в Україні найближчими тижнями - Bloomberg

Як зазначає видання, паризька зустріч ознаменувала собою останню спробу Європи вплинути на результат переговорів.

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США планують повне припинення вогню в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, x.com/generalkellogg

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Американські чиновники очікують якнайшвидшого прогресу в переговорах

Учасники переговорів знову зберуться в Лондоні наступного тижня

Представники США на зустрічі в Парижі заявили, що вони хочуть досягти повного припинення вогню у війні України з Росією протягом найближчих кількох тижнів. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Як зазначається, переговори в Парижі, за участю президента Франції Еммануеля Макрона та спецпредставника США Стіва Віткоффа, а також українських урядовців, були зосереджені здебільшого на тому, як як якнайшвидше перейти до припинення вогню та міцного миру в Україні.

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"Американські чиновники вказали, що очікують значного прогресу найближчим часом, і учасники зустрічі в четвер погодилися працювати в цьому напрямку", - пише Bloomberg.

Як зазначає видання, паризька зустріч ознаменувала собою останню спробу Європи вплинути на результат переговорів, продемонструвавши, що разом із Києвом вони повністю підтримують зусилля США щодо припинення війни та що Росія має довести серйозність своїх намірів у переговорах про припинення вогню.

"Європейські чиновники також хотіли дізнатися, які дії розглядає адміністрація Трампа, якщо не отримає прогресу від Путіна, і вони хотіли переконати Вашингтон у необхідності посилити свою позицію щодо Москви, зокрема за допомогою "масштабного" пакета санкцій, про розгляд якого Трамп раніше згадував, зазначив один зі співрозмовників видання.

Як зазначив Єлисейський палац, після цієї зустрічі радники з національної безпеки і переговірники з Німеччини, Франції, США і Великої Британії знову зберуться в Лондоні наступного тижня, щоб продовжити свої обговорення.

Переговори в Парижі - головне

Як писав Главред, 17 квітня українська делегація зустрілася в Парижі з представниками країн, що входять до так званої "коаліції рішучих". Переговори відбулися в Єлисейському палаці і були присвячені перемир'ю та наданню Україні дієвих гарантій безпеки.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про низку важливих зустрічей, що відбулися в Парижі.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що представники України, Європи та США розпочали новий формат перемовин щодо завершення війни та досягнення миру в Україні. Переговори продовжаться наступного тижня в Лондоні.

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