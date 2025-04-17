Україна, США та Європа провели 'дуже продуктивні' переговори: про що домовилися

Президент Франції двічі говорив з президентом України - до і після зустрічей.

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Україна, США та Європа започаткували новий формат мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, x.com/generalkellogg

У четвер, 17 квітня, представники України, Європи та США започаткували новий формат переговорів про завершення війни та досягнення миру в Україні. Переговори продовжаться наступного тижня в Лондоні. Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон у X (Twitter).

Лідер франції зазначив, що усі учасники продемонстрували спільне прагнення до миру та конструктивного діалогу. Він також підтвердив, що з самого початку війни Європа підтримує ініціативи, зокрема запропоновані президентом США Дональдом Трампом, спрямовані на якнайшвидше припинення війни в Україні.

"Сьогодні ми взяли участь у позитивній та конструктивній дискусії про те, як досягти як припинення вогню, так і всеосяжного, тривалого миру. Я говорив з президентом Зеленським до і після зустрічей, щоб забезпечити координацію. Переговори продовжаться наступного тижня в Лондоні", - написав Макрон. відео дня

Спецпредставник США Кіт Келлог назвав зустріч з керівником Офісу президента Уркаїни Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умєровим дуже продуктивною.

"Приємно бути з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умеровим у Парижі. Дуже продуктивні зустрічі в Єлисейському палаці щодо припинення українсько-російської війни", - написав він у X.

Заява Офісу президента України

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про низку важливих зустрічей, що відбулися у Парижі за участі української делегації, представників США та країн "коаліції охочих".

"Це не чергові переговори делегацій України та США, а незвичайний формат, коли зібралися представники коаліції рішучих, наші друзі з Німеччини, Великобританії, Франції і також долучилися наші американські партнери", - розповів керівник ОП в ефірі телемарафону.

Разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим, українська делегація провела двосторонні переговори з американською делегацією, до складу якої увійшли держсекретар Марко Рубіо, спеціальні представники президента США Стівен Віткофф і Кіт Келлог.

"Ми наголосили на відданості мирним зусиллям спільно зі США, європейськими та іншими партнерами, прагненні завершити війну якнайшвидше. Вкотре підкреслили, що необхідне саме повне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня в Джидді. Ми провели конструктивну й позитивну дискусію щодо шляхів до повного припинення вогню й подальшого процесу досягнення всеохопного, справедливого та стійкого миру. ", - розповів Єрмак.

Також, за його словами, Україна домовилася з США підтримувати регулярний діалог. Згодом переговори продовжились у багатосторонньому форматі за участі представників Франції, Великої Британії та Німеччини.

"Ми погодилися, що повне й безумовне припинення вогню має стати першим етапом на шляху до сталого миру в Україні, та обмінялися думками щодо практичної реалізації цього етапу", - зазначив керівник ОПУ.

Крім цього, з "коаліцією охочих" Україна обговорила гуманітарний аспект - повернення депортованих до РФ українських дітей, звільнення військовополонених та цивільних заручників.

"Такі заходи зі зміцнення довіри є важливими елементами для початку мирного процесу. Ми також обговорили наступні кроки й домовилися про подальші регулярні контакти в межах просування мирних зусиль", - додав Єрмак.

Коментар глави МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про суттєвий прогрес у переговорах щодо мирного врегулювання війни після дня інтенсивних дискусій з американськими і європейськими партнерами в Парижі. У рамках зустрічей Сибіга провів окремі переговори зі своїми колегами з Франції - Жаном-Ноелем Барро, Великої Британії - Девідом Ламмі та Німеччини - Гюнтером Зауттером.

"Ми відзначили прогрес у зусиллях з досягнення миру і підкреслили важливість американського лідерства та залучення. Україна віддана зусиллям з досягнення миру і прагне якнайшвидшого завершення війни", - сказав Сибіга.

Міністр підкреслив, що 11 березня в Джидді Україна погодилась на повне тимчасове припинення вогню без жодних додаткових умов.

"Це має бути зроблено якнайшвидше. Зазначив, що посилення тиску на Росію є критично важливим для досягнення справедливого і тривалого миру", - наголосив він.

Міністр також підтвердив принципові позиції України у рамках ширшого мирного процесу, що передбачає повагу до суверенітету й територіальної цілісності держави, а також гарантії довгострокової безпеки. Окремо було обговорено наступні кроки "коаліції охочих".

"Вдячний Франції, Німеччині та Великій Британії за їхню непохитну підтримку та зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру", - підсупував Сибіга.

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