Чи буде в Україні онлайн-голосування: у "Слузі народу" відповіли

Що сказала Олена Шуляк:
- Україна - одна з найбільш цифрових держав у світі
- У суспільства немає довіри до виборів онлайн
Розмови про те, що українська влада готується до проведення виборів онлайн, є виключно маніпуляціями. Це питання викликає недовіру в громадян, як і голосування поштою. Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, пише РБК-Україна.
"Якщо ми говоримо про онлайн-голосування і досвід інших країн, це має бути абсолютно незалежна система, якою в наших реаліях може займатися ЦВК. Наскільки мені відомо, ЦВК не має своєї "Дії" для проведення виборів", - зазначила Шуляк.відео дня
За її словами, Україна вивчала досвід Естонії, якій знадобилося 25 років для того, щоб втілити можливість голосування онлайн.
"Скільки років це займе в України, я думаю, ніхто не може сказати. Незважаючи на те, що ми сьогодні є однією з найцифровіших держав у світі", - зазначила голова "Слуги народу".
Крім того, як зазначила Шуляк, у суспільства не багато довіри до питання виборів онлайн, як, власне, і до поштового голосування. Лише 8% громадян підтримали б такий формат волевиявлення.
"Досвід (різних країн, - ред.) ми можемо вивчати, але коли ухвалюватиметься рішення, як проводити перші повоєнні вибори, звісно, враховуватиметься обов'язково і думка суспільства. Нам дуже важливо, щоб вибори відбулися у зрозумілий демократичний спосіб, з тим, щоб результати таких виборів були прийняті всіма в суспільстві", - пояснила вона.
Вибори в Україні - що відомо
Нагадаємо, іноземні ЗМІ писали, що Україна вивчає європейські моделі виборчого права, включно з електронним голосуванням, з метою проведення виборів незабаром після закінчення війни з Росією.
Напередодні Главред писав, що на думку Тараса Загороднього, без закінчення воєнного стану проведення виборів неможливе. Навіть якщо теоретично воєнний стан закінчується, і одразу ж починається передвиборча кампанія (а це 90 днів), то вибори не можуть відбутися так швидко, у визначену дату. У кращому разі вибори відбудуться не раніше другої половини 2025 року
Раніше також радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що в Україні поки що немає жодних передумов для проведення виборів. Війна триває з високою інтенсивністю, а реальних намірів Росії до переговорів немає.
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Хто така Олена Шуляк?
Олена Шуляк - українська політикиня. Голова партії "Слуга народу" з 15 листопада 2021 року. Голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, пише Вікіпедія.
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