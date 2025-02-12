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Зрив мирної угоди Джонсоном у 2022 році: Зеленський розставив крапки над "і"

Даяна Швець
12 лютого 2025, 16:30
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Глава держави прокоментував звинувачення на адресу Джонсона.
Зрив мирної угоди Джонсоном у 2022 році: Зеленський розставив крапки над 'і'
Президент відповів, чи зірвав Джонсон мирну угоду України з Росією / колаж: Главред, фото: instagram.com/borisjohnsonuk

Головне:

  • Зеленський пояснив, чому Москва висувала неприйнятні умови на переговорах
  • Президент розкрив правду про візит Джонсона

Президент України Володимир Зеленський заперечив заяви про те, що навесні 2022 року тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон нібито завадив підписанню мирної угоди між Києвом і Москвою. Про це він розповів в інтерв’ю Guardian.

Президент підкреслив, що рішення відмовитися від ультиматумів Росії було виключно його власним і Борис Джонсон жодним чином не впливав на цей процес.

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За словами президента, переговори між делегаціями України та Росії дійсно проходили як у Білорусі, так і в Туреччині. Однак Москва щоразу висувала неприйнятні умови, які Україна не могла прийняти.

"Я сказав: цього не може бути, це порушує права наших громадян, Конституцію. Це була б повна зрада, ми не будемо підкорятися ультиматумам Путіна", – заявив Зеленський.

Президент пояснив, що на момент візиту прем’єра Британії не було сенсу говорити про якийсь тиск щодо продовження опору, адже ситуація на фронті вже змінилася на користь України.

"Можна уявити, це може бути логічно, що в той момент, коли нам було дуже важко, ми були б готові погодитися на що завгодно. Нас шантажують, Джонсон приходить і каже: ми з вами, тримайтеся, не піддавайтеся Росії. Це можна якось уявити", – пояснив Зеленський.

Проте він ще раз підкреслив, що на момент приїзду Джонсона російські війська вже були відкинуті від Києва, тож усі звинувачення у втручанні британського прем’єра є безпідставними.

"Коли Джонсон приїхав, ми разом гуляли Києвом. Ми вже вигнали їх (росіян – ред.) із передмістя. Тому немає логіки в тому, що він міг на мене тиснути. Тиснув на мене за що?", – підсумував президент.

Інші важливі заяви Зеленського

Нагадаємо, як повідомляв Главред, сьогодні президент України дав велике інтерв'ю The Guardian. В розмові з виданням він розповів про замах на себе.

Коментуючи вибори в Україні, Володимир Зеленський дав неочікувану відповідь, чи буде балотуватись знову. За його словами, все залежатиме від розвитку ситуації у країні та завершення війни.

Також Зеленський заявив, що Путін говорить як штучний інтелект 80-х років. Президент вважає, що лідер Кремля повторює одну й ту саму методичку.

Більше важливих новин:

Guardian

"Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері 1821 року під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а 1964 року редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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