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Відразу кілька напрямків: в ЗСУ повідомили про потужний прорив в районі Бахмуту

Юрій Берендій
19 жовтня 2023, 16:56 оновлено 19 жовтня, 16:56
Сили оборони України просунулись на відстань від 100 до 300 метрів на різних ділянках Бахмутського фронту. Ініціатива на фронті за українськими військовими.
танк, бахмут
В ЗСУ повідомили про потужний прорив в районі Бахмуту / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, deepstatemap

На Бахмутському напрямку російські окупанти зараз укріплюють свої позиції і перебувають в обороні. Тому ініціатива дійсно належить українським військовим. В цьой же час, Силам оборони України вдалось просунутись на 100-300 метрів на кількох напрямках. Про це розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі 24 каналу.

"За минулу добу (18 жовтня – ред) нам вдалося на різних ділянках фронту просунутися від 100 до 300 метрів. Найголовніше – це постійні зусилля, які докладають наші захисники та захисниці. Ми не збавляємо темпів. Так, імовірно, це не так швидко, як комусь здавалося б", – сказав керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

Він повідомив, що головне завдання - зберегти життя та здоров'я українських військових і добре продумаати план операції. Адже грамотно та обачливо розроблена операція має великий потенціал для успіху, і це виявляється в реакції противника.

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"Це означає, що ми 100% на правильному шляху й необхідно діяти в тому ж напрямку. Ворог розуміючи, що втрачає своє положення, вже починає облаштовувати свої позиції поблизу дороги Бахмут – Горлівка, яка раніше перебувала під нашим вогневим контролем",– пояснив Ілля Євлаш.

Противник починає поступово закріплюватись на позиціях. Окупанти вже вживають певних заходів, таких як мінно-вибухові бар'єри та інженерні загородження, з метою уповільнення нашого наступу. Росіяни усвідомлюють, що хоча наш наступ може бути повільним, він все ж буде наполегливим.

"Проте ніщо не зупинить наступ, час якого настав",– підкреслив Євлаш.

Наступ на Бахмут

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, офіцер підрозділу ЗСУ "Легіон Свободи" повідомив, про ймовірність повторення під Бахмутом Харківського сценарію. Таким чином старший лейтенант Леонід Поляков прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про звільнення Бахмуту до кінця року.

Водночас, попри звільнення Кліщіївки, заявлене Генштабом ще на початку вересня, бої у населеному пункті тривають досі.

Однак, російські окупанти намагаються утримати в своїх руках Бахмут на Донеччині та відсунути від міста Збройні сили України. Українські захисники повільно просуваються вперед на півдні міста.

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ЗСУ Бахмут війна Росії та України
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