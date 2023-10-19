Повторення Харківського наступу: офіцер ЗСУ анонсував звільнення важливого міста

Офіцер ЗСУ прокоментував слова Володимира Зеленського про захоплення Бахмуту до кінця року. За його словами може повторитись Харківський сценарій.

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Офіцер ЗСУ анонсував звільнення важливого міста / Колаж Главред, фото: пресс-служба Генштабу ВСУ

Офіцер підрозділу ЗСУ "Легіон Свободи" повідомив, про ймовірність повторення під Бахмутом Харківського сценарію. Таким чином старший лейтенант Леонід поляков прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про звільнення Бахмуту до кінця року. Про це офіцер ЗСУ заявив в ефірі "Еспресо".

"Не виключаю, що у Бахмуті можливий харківський сценарій. Згадайте харківську операцію, коли був анонсований контрнаступ на Херсонщину і туди окупанти стягнули значну кількість військ з Донбасу, в Харківську область в тому числі. Тоді фронти були пустими і наші війська звільнили значну частину Харківської області. Щось подібне ми тут теж спостерігаємо, - зазначив Поляков.

Він підкреслив, що зараз в Авдіївці росіяни створили "ударний кулак".

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"В Авдіївці вони назбирали ударний кулак за рахунок приблизно половини своїх підрозділів. Тобто вони звідси забрали своїх десантників і частину військ перекинули з Харківського напрямку в Бахмут. Тому я не виключаю що це можливо, плани в Генштаба та ГУР є, але прогнози робити важко", - додав Поляков.

Наступ в районі Бахмуту

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, для російських сил ситуація в районі Бахмута набирає дуже несприятливий характер. Противник витрачає усі доступні ресурси на цьому напрямку, але він не здатний зупинити просування Сил оборони України.

Водночас, російські окупанти намагаються утримати в своїх руках Бахмут на Донеччині та відсунути від міста Збройні сили України. Українські захисники повільно просуваються вперед на півдні міста.

Також, бійці підрозділів Збройних сил України продовжують наступальні дії на південному напрямку в районі Бахмута Донецької області, повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш. При цьому російські загарбники починають відходити до автотраси Бахмут-Горлівка, де збираються закріплюватися.

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