"Процес пішов": Арестович назвав регіон, куди РФ кине всі свої сили для наступу

Російські окупанти накопичують свої сили. Лише біля Бахмута зосереджено 200 тисяч окупантів.

РФ готується до нових наступів на Україну / Колаж фото Міноборони РФ, УНІАН

Окупанти вже активно почали готуватися до нових наступів на Україну. Росія накопичує свої сили. Про це заявив радник Офісу президента України Олексій Арестович, повідомляє УНІАН.

Він запевняє, що ці сили вже почали відправляти на фронт.

"Російські мобілізовані, якраз ті, яким пощастило, яких відразу не закинули на фронт, які там 2-3 місяці готувалися, вони поповнили кадрові частини. Зараз ці частини акуратненько, по роті, по батальйону, починають заводити на фронт. Це не десятки тисяч, це поки десяток тисяч. Але процес пішов, вони будуть накопичуватися, вже накопичуються", - сказав Арестович.

Арестович зазначив, що лише біля Бахмута РФ тримає 200 тисяч окупантів, однак дійсно підготовлених бійців серед них мало. Командирі армії РФ вирішили не наступати в Запорізькій чи Харківській областях. Всі сили вони планують кинути на Донбас.

Нині Україні та світу необхідно зробити так, щоб ці спроби наступу були останніми для Росії.

Ситуація в Бахмуті

Російські окупанти штурмують Бахмут Донецької області вже півроку.

5 січня голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що російські окупанти відкинуті на свої попередні позиції, тобто за межі Бахмута. За його словами, понад 60% міста зруйновано в ході боїв.

Раніше ватажок приватної військової кампанії Вагнера Євген Пригожин придумав безглузде виправдання провальним діям окупантів у Бахмуті. За його словами, українські військові нібито створили "п'ятсот ліній оборони". При цьому російські терористи поскаржилися на те, що окупантам вже не вистачає озброєнь і боєприпасів.

В Інституті вивчення війни вважають, що "кухар" Путіна фактично визнав, що війська РФ не можуть захопити Бахмут.

Заступник командира 3-го батальйону "Свобода" у складі 4-ї бригади НГУ Володимир Назаренко розповів, що російські окупанти, які намагаються штурмувати під Бахмутом на Донеччині, зазнають величезних втрат. Їхні штурмові групи втрачають 80% свого складу.

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