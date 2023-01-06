glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ розбомбили базу окупантів на Херсонщині: у Генштабі розповіли "гарячі" подробиці

6 січня 2023, 21:01
В результаті "бавовни" в Гаврилівці другий близько сотні окупантів виявилися "300-тими".
Українські військові, ЗСУ, російські військові
ЗСУ розбомбили базу окупантів у Херсонській області / колаж фото 59-та ОМПБр Якова Гандзюка, Радіо Свобода

Українські військові розбомбили базу російських окупантів у Гаврилівці Другій на Херсонщині. Це офіційно підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Потужна "бавовна" сталася в четвер, 5 січня. В результаті точного попадання в лікарні опинилися близько сотні окупантів. Точну кількість "двохсотих" поки складно встановити.

"Противник продовжує нести втрати. Підтверджено поразку 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другої Херсонської області. Відомо, що в місцеві лікарні привезли до 100 поранених військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

"Бавовна" в Макіївці

Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Херсонська область
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:38

Ремонт, від якого всі будуть в захваті: наймодніші шпалери 2023 року

21:34

Гудков відверто розповів, чи вистачить РФ зброї на цілий рік і чи може вона отримати допомогу ззовніВідео

21:19

Patriot прикриє небо: у ФРН розкрили деталі допомоги для УкраїниВідео

21:14

"Гаага плескає в долоні і готує камеру": Гіркін люто посварив Путіна за"перемир'я"Відео

21:01

ЗСУ розбомбили базу окупантів на Херсонщині: у Генштабі розповіли "гарячі" подробиціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20:51

Які 2 речі не можна порушувати на Різдво 2023, щоб лиха не залучити: прикмети на 7 січняВідео

20:28

"Процес пішов": Арестович назвав регіон, куди РФ кине всі свої сили для наступуВідео

20:21

Від HIMARS до "вбивць танків": США оголосили рекордний пакет допомоги для ЗСУВідео

20:17

Путін битиметься за Крим: російський політик пояснив, чому диктатор відмовиться від ДонбасуВідео

Реклама
20:14

Тополі садили скрізь: навіщо в СРСР створили пекло для алергіків і прибиральників

19:51

"Окупанти - в землі": на Запоріжжі склад БК підірвали разом із сотнями росіянВідео

19:20

Останній шанс ПутінаПогляд

19:00

"Завжди усміхнений і щирий": у боях під Бахмутом трагічно загинув відомий український стронгмен

18:29

Громадянин РФ потужно облаяв Путіна у своєму паспорті, щоб його не вигнали з України - ДПСУВідео

18:00

Чи піде влада України на аморальні компроміси з Росією: що думають українціВідео

17:39

"Крок до миру": президент Угорщини похвалила Путіна і зганьбилася перед усім світомВідео

17:35

ПЦУ проведе богослужіння в Лаврі: релігієзнавець попередила про підготовку провокацій УПЦ МПВідео

17:33

Обігнали Іран, Ізраїль і Німеччину: ЗСУ вперше потрапили до ТОП-15 армій світуВідео

17:27

Юрій Горбунов і Студія "Магарич" представляють масштабний народний проєкт "Похорони путіна"Відео

17:10

Все буде дуже смачно: коли і як потрібно солити картоплю, щоб не зіпсувати стравуВідео

Реклама
16:54

"Примітивний обман": у Зеленського жорстко відповіли на пропозицію РФ щодо "перемир'я"Відео

16:48

Рум'яна скоринка забезпечена: як правильно смажити картоплю, щоб всі попросили добавкиВідео

16:35

Не все одно, як зберігати вино: кращі способи зберегти благородний напійВідео

16:31

Пухнастий барометр: чому кішки закривають ніс лапами або хвостом

16:27

Німеччина передасть Україні близько 40 БМП Marder і систему Patriot в першому кварталі 2023 рокуВідео

16:23

ЗСУ підуть у наступ у 2023 році: Данілов розкрив сценарій нового етапу війниВідео

15:53

Вихід до Азова із заходом у Крим: військовий експерт назвав напрямок контрнаступу ЗСУВідео

15:53

"Народився в Україні, але загинув за інтереси Росії": ЗСУ ліквідували зрадника з Нікополя

15:30

Злетять ціни на бензин і автогаз: в Україні планують різко збільшити акцизи на паливоВідео

15:29

Ніякої хімії і шкоди для волосся: як освітлити пасма домашніми засобамиВідео

15:19

Аварійні відключення світла в Україні: Шмигаль попередив про ризики через похолодання та удари РФВідео

15:01

"Ми зміщуємося досить далеко": ясновидець спрогнозував нову дату кінця війниВідео

14:59

Шлях буде непростим: Гудков розповів, що буде з Україною після війниВідео

14:58

"HIMARS на ваші голови": Арестович відповів на провокацію окупантів щодо "перемир'я"Відео

14:30

"Він цього не розуміє": ексдепутат Держдуми РФ пояснив, коли настане колапс режима ПутінаВідео

14:04

Важка техніка Заходу посилить міць ЗСУ, але крапку на військах РФ поставлять ракети ATACMS - ПодолякВідео

14:00

Епіфаній пояснив, чи можна в один момент заборонити УПЦ МПВідео

13:58

Вбивці, наркоторговці та рецидивісти: "вагнерівці" виходять на свободу за участь у війніВідео

13:40

"Це неможливо": Гудков пояснив, чому війна Росії та України не триватиме 10 роківВідео

13:26

"Енергосистема не в змозі покрити споживання": в Україні погіршиться ситуація з відключеннями світлаВідео

Реклама
13:16

Морпіхи РФ, що вижили, втекли з поля бою: ЗСУ вибили окупантів з-під ГуляйполяВідео

13:06

На кожну полицю по брусочку: для чого люди кладуть мило в шафу

13:00

"Дві устриці": відомий продюсер пояснив, чому брати Меладзе гідні бойкотуВідео

13:00

Гороскоп на завтра 7 січня 2023: Овнам - активність, Ракам - занепокоєння, а Рибам - сварки

12:40

Гороскоп Таро на січень 2023: Терезам - навантаження, Скорпіонам - очікування, Стрільцям - успіхВідео

12:39

"Після Marder - Leopard" : у Бундестазі анонсували передачу Україні танківВідео

12:26

Люта негода накриє Україну: синоптики обіцяють сніг і -17Відео

11:59

"Відкинули простягнуту руку християнського милосердя": Медведєв збожеволів через відмову Києва від перемир'яВідео

11:50

"Свавілля і захоплення": в УПЦ МП завили через плани богослужінь ПЦУ в ЛавріВідео

11:39

У ЗСУ є успіхи на напрямку Сватове-Кремінна, мобілізовані РФ деморалізовані - ГайдайВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода зима
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти