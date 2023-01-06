ЗСУ розбомбили базу окупантів на Херсонщині: у Генштабі розповіли "гарячі" подробиці

В результаті "бавовни" в Гаврилівці другий близько сотні окупантів виявилися "300-тими".

ЗСУ розбомбили базу окупантів у Херсонській області / колаж фото 59-та ОМПБр Якова Гандзюка, Радіо Свобода

Українські військові розбомбили базу російських окупантів у Гаврилівці Другій на Херсонщині. Це офіційно підтвердили в Генштабі ЗСУ.

Потужна "бавовна" сталася в четвер, 5 січня. В результаті точного попадання в лікарні опинилися близько сотні окупантів. Точну кількість "двохсотих" поки складно встановити.

"Противник продовжує нести втрати. Підтверджено поразку 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другої Херсонської області. Відомо, що в місцеві лікарні привезли до 100 поранених військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

"Бавовна" в Макіївці

Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.

Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.

У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.

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