ЗСУ розбомбили базу окупантів на Херсонщині: у Генштабі розповіли "гарячі" подробиці

Українські військові розбомбили базу російських окупантів у Гаврилівці Другій на Херсонщині. Це офіційно підтвердили в Генштабі ЗСУ.
Потужна "бавовна" сталася в четвер, 5 січня. В результаті точного попадання в лікарні опинилися близько сотні окупантів. Точну кількість "двохсотих" поки складно встановити.
"Противник продовжує нести втрати. Підтверджено поразку 5 січня 2023 року пункту дислокації російських окупаційних військ у Гаврилівці Другої Херсонської області. Відомо, що в місцеві лікарні привезли до 100 поранених військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
"Бавовна" в Макіївці
Раніше повідомлялося про те, що в ніч з 31 на 1 січня практично під бій курантів було завдано удару по ПТУ в окупованій Макіївці Донецької області, де дислокувалися російські окупанти. Повідомлялося, нібито удар був нанесений HIMARSами.
Пізніше стало відомо, що будівлю місцевого професійно-технічного училища №19 було повністю знищено. Внаслідок удару загинули 400 і були поранені 300 окупантів. У мережі повідомлялося, що в Макіївському ПТУ було більше однієї роти окупантів. Крім того, туди прийшли й інші загарбники відзначати Новий рік.
У Міністерстві оборони Росії тільки через 2 дні зізналися, що було завдано удару. Однак вони заявили, нібито в результаті удару по будівлі колишнього профтехучилища в окупованій Макіївці, в якому знаходилися мобілізовані солдати російської армії, загинули тільки 63 військових.
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