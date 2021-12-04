Списали всі гроші за "придуманою заборгованістю": клієнт ПриватБанку залишився без грошей

Клієнт ПриватБанку поскаржився в мережі на списання всіх коштів з карток / УНІАН

Клієнт ПриватБанку поскаржився, що фінансова установа автоматично списує гроші з усіх його банківських карт - як із зарплатної, так і з кредитної. Списання відбувається в рахунок заборгованості, щодо якої триває розслідування і яку він не визнає.

Про свою проблему українець написав на спеціалізованому форумі Мінфін.

За його словами, списання грошей почалося з моменту, коли він надав в банк документи, що дозволяють знизити процентні ставки.

"Банк почав автоматично списувати всі під нуль гроші з карток банку в рахунок якоїсь придуманої заборгованості, щодо якої триває розслідування, на даний момент результатів розслідування ще немає. На гарячій лінії ліплять стандартними фразами, толком не пояснюючи, коли це закінчиться, оператори скидають один на одного, переключаються між собою. А все почалося з того, що я почав надавати документи, які звільнять мене про нарахування відсотків", – поскаржився українець.

У ПриватБанку відреагували на ситуацію: "Розгляд даних заявок не регламентується банком, а міжнародними платіжними системами. Ми є в ролі заявника і завжди робимо все, щоби результат був на користь клієнта".

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У банку додали, що клієнт дійсно може отримати особливі умови за відсотками. Зокрема, для мобілізованих клієнтів і військовослужбовців можуть бути скасовані відсотки за кредитами і штрафи за прострочення, а також за кредитними картками, програмами споживчого кредитування, кредитними лімітами на рахунках для приватних підприємців.

"Ми проведемо бесіду з оператором, який надав вам неточну інформацію в діалозі для поліпшення якості обслуговування. З повагою, ПриватБанк", - зазначили у фінустанові.

Як повідомляв Главред, на початку грудня клієнти ПриватБанку зіткнулися з проблемою - банкомати списували їхні кошти, а грошей не видавали. При спробі зняти готівку чоловік залишився без 8 тисяч гривень. Пізніше у фінустанові розповіли, як діяти в різних ситуаціях.

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