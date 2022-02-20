Ідея про те, що Україна загрожує Росії, суперечить будь-якій логіці - Блінкен зловив Кремль на брехні

Ентоні Блінкен / Reuters

Твердження про те, що Україна якимось чином загрожує Росії, абсолютно неправдиве, а повідомлення про те, Київ має намір силою повернути Донбас - суперечить будь-якій логіці.

З такою заявою виступив держсекретар США Ентоні Блінкен. У коментарі телеканалу "Дождь" він зазначив, що все, що відбувається на Донбасі, фіксується місією ОБСЄ.

"На українській стороні тієї розділової лінії, яка була проведена в результаті російського вторгнення на територію України, працюють спостерігачі ОБСЄ. Вони перевіряють, що там відбувається, а чого не відбувається. І ідея про те, що Україна зараз якимось чином загрожує Росії, суперечить будь-якій логіці, враховуючи розміри цих країн", - зазначив держсекретар США.

Блінкен зазначив, що заяви про те, що нібито Україна хоче повернути Донбас силою, абсолютно нелогічні.

читайте такожПутін хоче капітуляції України, а головними цілями будуть Верховна Рада і ОП - The Guardian"А ідея про те, що Україна раптово спробує повернути Донбас саме зараз, хоча вона могла зробити це в будь-якому момент за останні 8 років, але вибрала саме даний момент, коли навколо України 150 000 російських військових, теж суперечить будь-якій логіці. І, на жаль, як ми бачимо зараз, все складається саме так, як я говорив кілька днів тому на Раді Безпеки ООН. Є фабрикація провокацій, яку потім використовують як виправдання російського військового втручання на Донбас і ширше — в Україну", — сказав він.

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Блінкен зазначив, що шантаж і розміщення військових Росією на кордоні з Україною не сприяє вирішенню проблеми.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що один обстріл або артилерійський постріл можуть призвести до повномасштабної війни з Росією.

Глава держави розповів, що на тимчасово окупованих територіях в Криму і на Донбасі перебувають від 30 до 35 тисяч російських військових.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що наявні факти свідчать про те, що Росія планує "найбільшу війну в Європі з 1945 року". Він також зазначив, що в ході вторгнення Росії в Україну буде оточено Київ.

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