Артилерія серед житлових будинків і фейки: Резніков розповів про нахабні провокації на Донбасі

Олексій Резніков / facebook.com/MinistryofDefence.UA

Командування російських окупаційних військ має артилерію і бронетехніку серед житлових будинків на Донбасі і звідти обстрілює мирні населені пункти на підконтрольній Україні території.

Такими чином українську сторону намагаються спровокувати на помилку, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ворог прекрасно знає, що у нас є всі підстави відповідати, згідно зі ст.51 Статуту ООН. І ми не залишаємо дії окупаційних військ безкарними", - зазначив він.

Резніков підкреслив, що пишається тим, як наші військові зараз тримають цей удар.

читайте такожРакетні навчання і погрози Україні: в ЄС пригрозили Росії жорстким ударом"Вони діють дуже виважено і знають, як відповідати філігранно. Саме тому весь потік фейків, що продукуються російською пропагандою, не має ніякого ефекту. Їм ніхто не вірить", - заявив міністр.

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Чергове "вкидання"

Глава Міноборони України повідомив, що сьогодні, 20 лютого, вранці вкинута чергова порція брехні, нові відео про вигадані події.

"Накопичення цієї нісенітниці тільки переконує всіх, що Україна захищається від підступного агресора, який готовий принести в жертву жінок і дітей, щоб зруйнувати світ. Це, насправді, - зіткнення цивілізацій", - пояснив Резніков.

"Ворог намагається розхитати Україну зсередини"

Міністр також зазначив, що в найближчий період українцям потрібно бути готовими стримувати високий тиск.

"Ми вже зламали ворожий сценарій, адже були готові до нього. Так само було передбачуваним продовження навчань в Білорусі, і ми заздалегідь вжили відповідних заходів. З кожним днем все більше людей будуть усвідомлювати, що ми дійсно захищаємо Європу. Це відкриє можливості для нових союзів і збільшення підтримки на різних рівнях", - підсумував міністр.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що один обстріл або артилерійський постріл можуть призвести до повномасштабної війни з Росією.

Глава держави розповів, що на тимчасово окупованих територіях в Криму і на Донбасі перебувають від 30 до 35 тисяч російських військових.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що наявні факти свідчать про те, що Росія планує "найбільшу війну в Європі з 1945 року". Він також зазначив, що в ході вторгнення Росії в Україну буде оточено Київ.

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