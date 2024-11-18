Союзники схиляють Зеленського до угоди з Путіним - Bloomberg

Зеленському, ймовірно, доведеться піти на компроміс із Путіним.

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Переговори з РФ / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Ключові тези:

Союзники підштовхують Зеленського до переговорів з Путіним

Дозвіл США на удари по РФ має зміцнити позицію України

Союзники також намагаються випередити повернення Трампа

Після майже 1000 днів опору російському вторгненню союзники України дедалі більше прагнуть покласти край бойовим діям та підштовхують Володимира Зеленського до угоди з Володимиром Путіним. Про це пише Bloomberg з посиланням на європейських чиновників.

Зазначається, що дедалі більшого визнання набуває той факт, що Зеленському доведеться піти на компроміс із Путіним, оскільки зрозуміло, що жодна зі сторін не може досягти вирішальної перемоги.

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За словами видання, США напередодні саміту G-20 нарешті вирішили дозволити удари ракетами великої дальності по території Росії.

"Ідея цього зсуву полягає в тому, що він допоможе зміцнити позицію Зеленського до вступу Дональда Трампа на посаду, щоб він міг підійти до можливих переговорів із сильнішою позицією", - ідеться в статті.

На думку експертів, цей дозвіл означатиме серйозну ескалацію, але навряд чи це кардинально змінить перебіг конфлікту.

Крім того, до обговорення завершення війни долучився і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган. Він збирається представити свою пропозицію про заморожування конфлікту на нинішніх умовах на зустрічі G20 у Ріо-де-Жанейро в понеділок.

"Раптова поява безлічі меседжів про врегулювання війни показує, що союзники України намагаються випередити повернення Трампа і можливість різкого скорочення підтримки США", - наголошують у виданні.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, полковник військової розвідки Великої Британії у відставці Філіп Інгрем заявив про те, що диктатор РФ Володимир Путін хоче домогтися капітуляції України зі встановленням маріонеткового уряду, як у Білорусі.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після приходу Дональда Трампа до влади в США російсько-українська війна може не зупинитися, а навіть посилитися.

Крім того, наступного тижня у Варшаві пройдуть "найважливіші" переговори щодо війни РФ проти України. Зустріч відбудеться у форматі "Веймарського трикутника+".

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