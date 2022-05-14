Зітруть росіян в порошок: з’явилося відео, як бійці ЗСУ розсікають на американських БТРах М113

В Україну доставили уже близько двох сотень таких БТРів у межах допомоги від США.
Українській воїни успішно освоюють бронетранспортери M113, надані нашій країні Сполученими Штатами Америки для захисту від російської агресії.
Загалом Україна отримала від США близько 200 таких БТРів у межах військової допомоги. У мережі з’явилося відео, як бійці ЗСУ використовують таку техніку.
"Наші ЗСУ розсікають на американських бронетранспортерах M113. Бійці вже випробували їх і готові "мочити" русню", – зазначається у публікації.
Нагадаємо, Пентагон у квітні 2022 року офіційно заявив, що планує передати Україні військову допомогу, до якої входитимуть, зокрема, 200 бронетранспортерів М113.
БТР M113 – що про них відомо
M113 – це гусеничний бронетранспортер США, який запустили у серійне виробництво у 1960 році. Він вироблявся до 2007 року.
Такі бронетранспортери довгий час були основними у США, а також поставлялися до інших країн і застосовувалися у низці військових конфліктів у світі. Зараз такі БТРи перебувають на озброєнні механізованих військ армії США і багатьох армій інших країн світу.
Нагадаємо, наприкінці квітня держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосили про новий пакет фінансової допомоги у розмірі 713 млн доларів.
Раніше повідомлялося, що США уже передали Україні майже всі гаубиці, які обіцяли. У нашу державу прибули понад 90% від їхньої запланованої кількості.
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