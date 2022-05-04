Зітруть орків у порох: ЗСУ отримали від США майже всі обіцяні гаубиці

Гаубиця М777/ defense.gov

США уже передали Україні майже всі гаубиці, які обіцяли. У нашу державу прибули понад 90% від їхньої запланованої кількості. Про це розповів чиновник Міноборони США, повідомляє СNN.

"Можу вам сказати, що понад 90% із 90 гаубиць, які були обіцяні Україні у межах двох останніх указів президента, фактично перебувають в українських руках", – зазначив чиновник.

За його словами, Україні також уже передали майже 90 тисяч снарядів, які додаються. Загалом США нададуть 144 тисячі таких снарядів.

"Знову ж таки, куди вони йдуть і як їх використовують, це залежить від українців", — додав чиновник.

США надали Україні потужні гаубиці М777

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати надають Україні для захисту від РФ 155-мм гаубиці M777 американського виробництва.

Це польова буксирувана гаубиця, як виготовляється компанією BAE Systems. Вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу і може транспортуватися на зовнішній підвісці гелікоптера.

Також повідомлялося, що такі ж гаубиці M777 передавала Україні і Канада. Повідомлялося, що Оттава надасть бронетехніку та іншу підтримку українським Збройним силам.

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