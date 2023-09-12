Сотні "знищених" Росією в Україні одиниць військової техніки виявились муляжами – CNN

ЗСУ хитрістю змушують російських окупантів марно використовувати свої дорогі ракети і дрони, підставляючи для атак несправжню військову техніку.

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Сотні "знищених" Росією в Україні одиниць військової техніки виявились муляжами/ колаж: Главред, фото: 35 ОМБр імені Михайла Остроградського, Міноборони РФ

Українські війська активно використовують на фронті муляжі військової техніки, щоб ставити їх під удар російських окупантів замість справжньої техніки. Таким чином захисники України змушують загарбників марно витрачати свої дорогі ракети і дрони-камікадзе на фальшиві цілі.

Про це йдеться у матеріалі видання CNN. Журналісти зазначають, що російські загарбники замість справжньої техніки масово знищують на фронті муляжі українських гаубиць Д-20, американських гармат М777, мінометів, РЛС і засобів ППО.

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У матеріалі зазначається, що такі муляжі створює одна українська компанія у невеликому ангарі. Представник компанії зазначив, що використання фальшивих цілей допомагає врятувати життя українців і змусити країну-агресорку Росію масово дарма витрачати дуже дорогі ракети та дрони-камікадзе. Такі "приманки" з неба виглядають гідними атаки, тому РФ марно витрачає на них свої боєприпаси.

"Війна коштує дорого, і нам потрібно, щоб росіяни витрачали гроші на використання дронів і ракет для знищення наших хибних цілей. Зрештою, дрони та ракети коштують дорого. Наші моделі набагато дешевші", – розповів представник української компанії.

За його словами, 155-міліметрова британська гаубиця М777 коштує кілька мільйонів доларів, а дешевий муляж такої гаубиці працівники компанії можуть виготовити зі звичайних каналізаційних труб. І такий муляж коштуватиме менш ніж тисячу доларів.

Війна в Україні

У ЗСУ розповіли про другу і третю лінії оборони РФ. Українські захисники змогли прорвати першу лінію оборони російських загарбників, яка була досить потужною. А на двох інших лініях оборонні споруди не так щільно заміновані і не такі міцні, зазначив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Раніше, боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов розповів, що росіяни намагаються загнати ЗСУ у вогневі мішки. Окупанти відступають, а потім намагаються накривати ЗСУ артилерією й авіацією з флангів.

Керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005–2010 роках, генерал армії Микола Маломуж зазначає, що на південному фронті може бути переломний момент в найближчі 3-4 місяці. Зараз важливо діяти нестандартно і наступати на окупантів не на одному напрямку, а з кількох напрямків, вважає генерал.

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