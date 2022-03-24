Відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими між Україною і РФ / Фото ілюстративне: Міноборони України

У четвер, 24 березня, відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими між Україною та Росією. Про це повідомила віцепрем’єрміністр, очільниця Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні за наказом президента Зеленського відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими. В обмін на 10 захоплених у полон окупантів ми витягнули 10 наших військовослужбовців", – написала Верещук у Facebook.

Крім цього, Україна відправила в РФ 11 цивільних російських моряків, які були врятовані біля Одеси із судна, що затонуло. Натомість додому в Україну вирушили 19 українських цивільних моряків, яких захопили російські окупанти разом із рятувальним судном "Сапфір", коли наші моряки намагалися забрати захисників України з острова Зміїний.

Також за умовами обміну Україні повернуть і сам корабель "Сапфір" – його відправлять до порту в Туреччині.

Нагадаємо, до цього великих обмінів військовополоненими між Україною і Росією ще не було. Повідомлялося лише про невеликий обмін на Сумщині, коли одного російського офіцера обміняли на п'ятьох українських бійців тероборони.

Раніше повідомлялося, що український військові розбили під Харковом елітний підрозділ військ РФ і взяли його в полон.

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