Состав РФ пустили під укіс: на півдні українські спецсили підірвали 40 цистерн – ЗМІ

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- Знищено 40 ворожих цистерн пального на $4 млн
- Склад уразили реактивними снарядами М-142 Himars
Сили оборони України провели операцію зі знищення логістики російських окупаційних військ на захоплених територіях Запорізької області.
У результаті знищено 40 ворожих цистерн пального на $4 млн. Про це LIGA.net повідомило джерело в СБУ.
За його даними, розвідувальною групою спеціального призначення проведено диверсію на залізниці шляхом підриву фугасу на залізничній колії ділянки Камиш Зоря - Верхній Токмак під час проходження нею залізничного ешелону з ПММ.
Унаслідок цього перекинувся потяг, що призначався для забезпечення військ окупантів, що призвело до значного пошкодження полотна, зупинки поїзда і сходження з рейок кількох вагонів із перекиданням.
"Після цього засобами вогневого ураження було завдано ударів по голові та хвосту поїзда з метою запобігання евакуації вцілілих цистерн із подальшим ураженням уцілілого залишку двома реактивними снарядами М-142 Himars", - розповіло джерело в спецслужбі.
Воно уточнює, що в результаті було знищено ешелон із ПММ, призупинено забезпечення окупантів паливом і виведено з ладу залізничну інфраструктуру, що використовується окупантами.
Після виконання завдання група повернулася на контрольовану Силами оборони України територію, додало джерело.
Дивіться відео - состав РФ із ПММ знищили на Запоріжжі:
Раніше повідомлялося про те, що в Луганську підірвали авто разом із військовим-окупантом. Усередині підірваної машини перебував офіцер російської окупаційної армії, повідомили в ГУР.
Як повідомляв Главред, у центрі Луганська вибухнув автомобіль. У ньому перебували російські солдати.
Нагадаємо, раніше під Москвою застрелили 44-річного офіцера ГРУ Микиту Кленкова. Заступник командира Центру підготовки Сил Спецоперацій Збройних сил РФ, який нещодавно повернувся з війни проти України, виїхав із власного будинку в напрямку П'ятницького шосе. Біля виїзду з села Меленки невідомі відкрили вогонь по його автомобілю, внаслідок чого Кленков помер на місці.
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Що відомо про HIMARS
HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки.
Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.
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