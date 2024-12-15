Состав РФ пустили під укіс: на півдні українські спецсили підірвали 40 цистерн – ЗМІ

Розвідувальною групою спеціального призначення проведено диверсію на залізниці.

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Підірвано склад із ПММ росіян / Колаж: Главред, фото: скріншот

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Знищено 40 ворожих цистерн пального на $4 млн

Склад уразили реактивними снарядами М-142 Himars

Сили оборони України провели операцію зі знищення логістики російських окупаційних військ на захоплених територіях Запорізької області.

У результаті знищено 40 ворожих цистерн пального на $4 млн. Про це LIGA.net повідомило джерело в СБУ.

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За його даними, розвідувальною групою спеціального призначення проведено диверсію на залізниці шляхом підриву фугасу на залізничній колії ділянки Камиш Зоря - Верхній Токмак під час проходження нею залізничного ешелону з ПММ.

Унаслідок цього перекинувся потяг, що призначався для забезпечення військ окупантів, що призвело до значного пошкодження полотна, зупинки поїзда і сходження з рейок кількох вагонів із перекиданням.

"Після цього засобами вогневого ураження було завдано ударів по голові та хвосту поїзда з метою запобігання евакуації вцілілих цистерн із подальшим ураженням уцілілого залишку двома реактивними снарядами М-142 Himars", - розповіло джерело в спецслужбі.

Воно уточнює, що в результаті було знищено ешелон із ПММ, призупинено забезпечення окупантів паливом і виведено з ладу залізничну інфраструктуру, що використовується окупантами.

Після виконання завдання група повернулася на контрольовану Силами оборони України територію, додало джерело.

Дивіться відео - состав РФ із ПММ знищили на Запоріжжі:

/ Скриншот

Раніше повідомлялося про те, що в Луганську підірвали авто разом із військовим-окупантом. Усередині підірваної машини перебував офіцер російської окупаційної армії, повідомили в ГУР.

Як повідомляв Главред, у центрі Луганська вибухнув автомобіль. У ньому перебували російські солдати.

Нагадаємо, раніше під Москвою застрелили 44-річного офіцера ГРУ Микиту Кленкова. Заступник командира Центру підготовки Сил Спецоперацій Збройних сил РФ, який нещодавно повернувся з війни проти України, виїхав із власного будинку в напрямку П'ятницького шосе. Біля виїзду з села Меленки невідомі відкрили вогонь по його автомобілю, внаслідок чого Кленков помер на місці.

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Що відомо про HIMARS HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам і засобам підтримки. Максимальна дальність системи залежить від використовуваного озброєння й складає 499 км ракетами PrSM. Підготовка до стрільби триває 1 хвилину завдяки тому, що стандартні реактивні снаряди постачаються в пускову установку одразу зарядженими у спеціальних пеналах, що містять 6 снарядів класу MLRS, 2 балістичні ракети PrSM або 1 ракету ATACMS, пише Вікіпедія.

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