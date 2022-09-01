Повідомляли РФ, куди бити ракетами по ЗСУ: у Миколаєві викрили поліцейського з дружиною

У Миколаєві викрили поліцейського з дружиною, які повідомляли РФ, куди бити ракетами по ЗСУ/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

У Миколаєві судитимуть подружжя, яке збирало і передавало російським окупантам інформацію про те, де розташовуються українські військові. Після цього в місця розташування бійців ЗСУ прилітали ворожі ракети.

На користь російських окупантів і проти своєї рідної держави працював поліцейський зі своєю дружиною. Про це повідомив Офіс генерального прокурора у четвер, 1 вересня.

Жінка виходила на прогулянку з собакою, а тим часом збирала інформацію, де стоять захисники України. Ці дані передавала російським загарбникам. Після цього окупанти обстрілювали ракетами вказані місця.

Крім цього, вона ще й збирала для окупантів дані про наслідки обстрілів російськими військовими цивільних і військових об’єктів.

Сам поліцейський збирав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, яку міг знайти в інтернеті.

"Її чоловік, будучи діючим працівником правоохоронного органу, через телеграм-канали проросійської спрямованості збирав та передавав дружині інформацію про розташування підрозділів Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань із зазначенням конкретних координат їх позицій", – зазначається у повідомленні.

Таку діяльність подружжя викрили у травні. Їх звинувачують у державній зраді і несанкціонованому поширенні інформації про рух, переміщення та розміщення ЗСУ (ч. 2 ст. 111 та ч. 2 ст. 114-2 КК України). Нині триває слідство.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала 35-річну мешканку Києва, яка збирала і поширювала дані про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливих об'єктах критичної інфраструктури столиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання колишнього начальника Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олега Кулініча. Операція була проведена силами СБУ і Держбюро розслідувань. За даними джерел, затриманого Кулініча підозрюють у державній зраді.

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